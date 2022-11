Galeano Perrone niega haber sabido de acuerdo entre Hijazi e hijo de ministro de la Corte

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, el abogado Horacio Galeano Perrone habló del escándalo de la firma de un contrato entre allegados de Kassem Mohamad Hijazi y el abogado Amílcar Fretes, hijo del ministro de la Corte Suprema de Justicia Antonio Fretes, quien acordó a cambio de US$ 368.000 brindar asesoría al brasileño-libanés en su intento de evitar ser extraditado a los Estados Unidos, país que lo buscaba por supuesto lavado de dinero vinculado al narcotráfico.

Galeano Perrone también fue abogado de Hijazi, aunque afirmó que él y sus compañeros se apartaron del caso luego de que el brasileño-libanés se retractara de su intención original de aceptar la extradición a los Estados Unidos.

“Él había aceptado ser extraditado y después cambió de opinión. Nos parecía una aventura muy grande porque había interés muy particular de los organismos internacionales sobre su persona”, dijo Galeano Perrone, agregando que “yo veía al señor Kassem muy confundido”.

Afirmó que ni él ni sus compañeros sabían del acuerdo firmado por el hijo de Kassem, Sharif Kassem Hijazi, con Amílcar Fretes.

“De haber sabido, me hubiera metido en un pantanal que no tenía sentido”, dijo el abogado, agregando que estaba bajo la impresión errónea de que Fretes firmó su contrato con los Hijazi en septiembre de este año y no en 2021, cuando Galeano Perrone y su equipo aún trabajaban con Hijazi.

“Me molesta y me duele que no podamos trabajar con absoluta libertad por la corrupción en el Poder Judicial, las interrupciones son permanentes, por eso nos retiramos con el grupo de abogados. Cuando (Hijazi) dijo que quería irse y presentamos el escrito de aceptación, nos retiramos porque él nos había mentido”, agregó.

Sobre la relación de amistad entre Antonio Fretes y su hermano Víctor Galeano Perrone, Horacio Galeano afirmó que “somos siete hermanos, cada hermano tiene su agenda, sé que son amigos pero de ninguna manera mantuve yo una reunión con Antonio Fretes o mi hermano por este tema (...), tenemos agendas distintas”.

Legisladores piden juicio político a Antonio Fretes

Miembros de la oposición en el Congreso Nacional presentaron hoy un proyecto de resolución para impulsar un juicio político al ministro de la Corte Antonio Fretes e incluso el presidente Mario Abdo Benítez opinó la semana pasada que el ministro Fretes debería renunciar a su cargo luego de la revelación del vínculo de su hijo con el extranjero extraditado.

Amílcar Fretes firmó el contrato con Sharif Kassem Hijazi, a pesar de que existía la posibilidad de que el caso de Hijazi –por entonces tratado por la Cámara de Apelaciones– acabe siendo juzgado por su padre en la Sala de Asuntos Constitucionales de la Corte Suprema.