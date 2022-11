Quince postulantes son excluidos y dos renuncian a concurso por fiscalía general

Luego de una larga sesión ordinaria que se inició a las 9:30 horas, y que se pospuso una hora después, prosiguió a las 17:40 de este lunes 21 de noviembre de 2022, la reunión del Consejo de la Magistratura (CM).

Ya en horas de la noche, tras el análisis de los documentos que presentaron y según las exigencias del reglamento de integración de terna para el cargo de fiscal general del Estado, se ha excluido a 15 postulantes por no cumplir con los requisitos para el proceso.

De igual manera, presentaron renuncia dos postulantes que se habían inscripto para el proceso de conformación de terna para el cargo de fiscal general del Estado, convocado por el Edicto N° 7/2022 para relevar en el cargo a la actual titular del Ministerio Público Sandra Quiñónez, quien tendrá su mandato vencido el 10 de marzo de 2023.

Los postulantes que pretenden objetar sus exclusiones, pueden recurrir a la reconsideración, en el plazo de 24 horas de ser notificados de la decisión del Consejo de la Magistratura.

Renunciaron al concurso

1) Pablo Erico Contrera Fernández (abogado)

2) Hernán Ricardo Galeano (fiscal)

Ambos renunciantes alegaron motivos particulares.

Excluidos por problemas de documentos

1) Roberto Rodrigo Ríos Gayoso: abogado.

2) Domingo Álvarez Agüero: abogado.

3) Edgar Hernán Sosa Gómez: abogado.

4) Saul González Ayala: abogado.

5) María Estefanía González Arévalos: fiscala.

6) Pedro Claver Aguilar: fiscal.

7) Jorge Rodas: abogado.

8) Juan Cattebeke Fretes: asistente fiscal.

9) Roberto Medina: abogado.

10) Ronald Francis González Ferreira: abogado.

11) María Victoria Rivas: abogada.

12) Ada Carolina Zacura Ferreira: abogada.

13) Blanca Graciela Báez Brítez: abogada.

14) Christian Marcelo Bernal: juez.

15) Olga Estela González Rojas: abogada.

En resumen fueron excluidos: 11 abogados, 2 agentes fiscales, 1 juez y un asistente fiscal.

Evaluación de postulaciones

1) Julio Cesar Godoy: abogado. (admitido)

2) Won Suk Choi: abogado. (admitido)

3) Alfredo Barios Jara: magistrado. (admitido)

4) Blas Daniel Bernal Brítez: abogado. (admitido)

5) Federico Derlis Espinoza Espínola: fiscal adjunto. (admitido)

6) Juan Pablo Rolón Ruiz Diaz: asistente fiscal. (admitido)

7) Roberto Rodrigo Ríos Gayoso: abogado. (excluido).

Fue excluido del concurso porque no acompañó el certificado de no sanción ni de apercibimiento expedido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Solamente presentó un certificado que le habilita a ejercer la abogacía.

Los consejeros Roberto González, Jorge Bogarín y César Ruffinelli votaron por la admisión del postulante. Alegaron que podría haber un error administrativo en el Poder Judicial.

Por la no admisión votaron Pedro Santa Cruz, Edgar Olmedo, Eugenio Jiménez, Oscar Paciello y Gustavo Miranda.

8) Carlos Adolfo Arregui Romero: abogado. (admitido)

El consejero Jorge Bogarín alegó que el funcionario directorio del BNF no cumple con el Art. 10, inc. l. (no presentó poderes, dictámenes o trabajos de consultoría). Agregó que el postulante no presentó las constancias aludidas porque no trabajó para el sistema de justicia.

Oscar Paciello sostuvo que el postulante fue ministro secretario de la Seprelad, y ahora es miembro del directorio del BNF, por lo que no podría desempeñarse como abogado.

Finalmente se votó por la admisión.

9) Rodrigo Enmanuel Estigarribia: fiscal de Delitos Económicos. (admitido)

10) Patricia María Rivarola Pérez: fiscala adjunta. (admitida)

11) Matilde Moreno Irigoitia: fiscala adjunta. Admitida ad referéndum, es decir, se tendrá en cuenta el informe del TSJE, sobre si está afiliada o no a un partido político, o que haya participado de una elección interna partidaria.

12) Gustavo Enrique Cáceres Fernández: abogado. (admitido)

13) Manuel Nicolás Doldán: fiscal. (admitido)

14) Mónica María Seifart de Martínez: abogada. (admitida)

15) Luis Lionel Piñánez García: fiscal. Admitido ad referéndum, según el informe que provenga del TSJE. No presentó informe de afiliación.

16) Augusto Salas Coronel: fiscal adjunto. (admitido), ad referéndum

17) Jorge Domingo Rolón Luna: abogado. (admitido).

18) Cecilia Arminda Pérez Rivas. Exministra del Poder Ejecutivo. (admitida).

19) Domingo Álvarez Agüero: abogado. (excluido)

No acompañó constancia de no ser apercibido ni sancionado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

20) Edgar Augusto Moreno: fiscal adjunto. Admitido ad referéndum, porque se aguardará lo que informe el TSJE.

21) Edgar Hernán Sosa Gómez: abogado. (excluido)

No presentó registro de abogado ni la constancia de no haber sido sancionado o apercibido por la CSJ.

22) Joel Milciades Cazal Cristaldo, fiscal. Admitido ad referéndum, de acuerdo al informe de afiliación o participación de elección partidaria que provenga del TSJE. No presentó constancia de no afiliación.

23) Luis Alberto Samaniego Correa: abogado. (admitido)

24) Pablo Erico Contrera Fernández, abogado. (renunció)

25) Roberto Medina Giménez: abogado (excluido)

No presentó documentos

26) Saul González Ayala: abogado. (excluido)

No tiene registro ni título legalizado y su título corresponde al 10 de octubre de 2003, debió ser registrado.

27) María Estefanía González Arévalos: fiscala. (excluida)

No presentó documentos del JEM de no estar enjuiciada, solo una constancia de absolución que tenía en este órgano.

28) Guillermo Ortega Brítez: magistrado. (admitido)

29) Germán Antonio Torres Mendoza: camarista. (admitida)

30) Cesar Alberto González Velázquez: fiscal adjunto. (admitida)

31) Dina Marchuk Santacruz: jueza. (admitida). Admitida ad referéndum.

32) Luz Marina Caballero Villasanti. Defensora pública. (admitida). Admitida ad referéndum.

33) Emiliano Ramón Rolón Fernández: camarista. (admitido). Admitido ad referéndum de acuerdo al informe del TSJE.

34) Julio Manuel Vasconsellos Céspedes: abogado. (admitido)

35) Jorge Adalberto Dos Santos. Abogado. (admitido)

Presentó certificado de matrimonio, en vez de certificado de nacimiento, pero luego subsanó el error ya fuera del plazo.

36) Ronald Francis González Ferreira: abogado. (excluido)

No presentó constancia de la CSJ de no haber sido apercibido ni sancionado. Pero presentó la nota de solicitud ante la Corte.

37) Roberto Carlos Zacarias: fiscal adjunto. admitido ad referéndum.

38) María Victoria Rivas: abogada. (excluida)

No presentó constancia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de no haber sido apercibida o sancionada.

39) Ricardo Alberto Preda: abogado. (admitido)

40) Santiago Javier Brizuela: abogado. (admitido)

41) Gustado Enrique Santander Dans: camarista. (admitido)

42) Ada Carolina Zacura Ferreira: abogada. (excluida)

No presentó constancia de la CSJ de no haber sido sancionada o apercibida.

43) Pedro Claver Aguilar Cubilla: fiscal. (excluido)

No tiene legalizado su título del año 1997, ni agregó constancia de no ser afiliado ni haber participado de elecciones partidarias.

44) Jorge Luis Rodas: abogado. (excluido)

No presentó constancia de la CSJ de no haber sido apercibido o sancionado. Ni acreditó documentos de cursos que alega en declaración jurada.

45) Juan Fulgencio Cattebeke: asistente fiscal. (excluido)

No agregó constancias de estudios o capacitaciones. No justificó que sea asistente fiscal ni de no haber sido sancionado por el Ministerio Público.

46) Hernán Galeano: fiscal (renunció)

47) Alba Rocío Cantero Vera: fiscala adjunta. (admitida)

No presentó constancia de Rectorado sobre legalización de título de abogado. Su título fue registrado con posterioridad al plazo de inscripción. Fue favorecida porque la postulante solicitó la expedición de documentos antes del cierre de plazos.

Finalmente, obtuvo los votos para ser admitida.

48) René Milciades Fernández: abogado. (admitido)

Ministro secretario de la Seprelad. No presentó constancia de haber sido sancionado o apercibido por la CSJ y el JEM, pero hace varios años no se desempeña como abogado particular ni como fiscal.

A favor de la inclusión: Paciello, Olmedo, González, Ruffinelli.

Por la exclusión: Bogarín, Miranda, Santa Cruz.

Se abstuvo: Eugenio Jiménez.

49) Blanca Graciela Báez Brítez: magistrada (excluida)

No presentó documentos

50) Christian Marcelo Bernal: juez (excluido)

No presentó informe del JEM sobre sanciones o enjuiciamientos

51) Teresa de Jesús Rojas de Jara: ministra de Senabico. (admitida).

No presentó matrícula de abogado.

Admisión: Jiménez, Paciello, González, Olmedo y Santa Cruz

52) Claudia Jeorgina Torres: fiscala. (admitida)

53) Olga Estela González Rojas: abogada. (excluida)

No agregó constancia de no haber sido apercibida o recibir sanciones de la CSJ.

El Consejo de la Magistratura solicitó informe al TSJE sobre si los postulantes han participado en elecciones partidarias o si se encuentran afiliados a partidos políticos.

Participaron de la sesión todos los miembros del Consejo, su presidente Oscar Paciello Samaniego, así como sus miembros Gustavo Miranda, Jorge Bogarín Alfonso, Pedro Santa Cruz, Roberto Eudez González, César Ruffinelli, Eugenio Jiménez Rolón y Edgar Olmedo.