Venezolano en Paraguay busca un reencuentro de amor y traer a su familia a tierra guaraní

José Maldonado es un venezolano que tuvo que salir de su país natal y ahora se encuentra refugiado en Paraguay desde hace casi tres años. Ya en 2018 tuvo que desapegarse de su familia y migrar a otro país en busca de un mejor futuro. Hoy busca a tener ese apego a través de la solidaridad.

“Salí de Venezuela y fui a Perú donde sufrí discriminación. Después fui a Chile, pero el costo de vida era muy alto y no me alcanzaba el dinero. Después ya vine a Paraguay donde me enamoré de la cultura y la gente. Este es el país que me abrió las puertas y me ha ayudado muchísimo”, relató José a ABC.

Hoy, tras varios años de no abrazar a su familia, José busca ese valioso reencuentro con las personas que más ama. Él pretende traer a su mamá, a su hermana y a su sobrina a tierra guaraní desde Venezuela y así no separarse más. “Mi sobrina ya escribió su carta de Navidad y pidió venir a Paraguay. Yo también quiero verlas lo más pronto posible”, mencionó el venezolano.

Usó las redes sociales para llegar a la solidaridad

Con el fin de dar ese tan esperado abrazo, José desde hace un mes y medio “se puso lo pantalones” y utilizó la redes sociales para pedir obsequios y así organizar una rifa con el fin de recaudar dinero y pagar los gastos que implica el viaje hasta Paraguay.

Ahora el joven inmigrante utiliza las redes sociales y ya ofrece las adhesiones para cumplir su objetivo. Pretende ofrecer los premios hasta fin de año y realizar el sorteo a través de una aplicación con los nombres de las personas que lo apoyan.

Aclaró que este sueño de volver a abrazar a su mamá lo ve posible a través de la población paraguaya que es solidaria. “Todos los paraguayos son personas excepcionales conmigo. Me ayudaron en todo momento como si fuera mi familia. En todas las fechas especiales, la gente me abre las puertas de su casa y me da el amor de familia que me faltaba. Ahora pido la colaboración de todos para estar de vuelta con la gente que más amo”, expresó.

El joven venezolano resalta que su familia es muy trabajadora y desea vivir con ella en tierra guaraní. Las personas que desean apoyar a la iniciativa de José, pueden contactarle a través de las redes sociales. Instagram: Veneguayo_