Magistrados niegan visita de apoyo a Wilfrido Peralta

Según fuentes judiciales, los magistrados que habrían visitado al juez penal de sentencia Wilfrido Peralta ayer a la mañana, supuestamente para “felicitarlo por su valentía” de dictar un fallo “contra la prensa” -que en el caso en cuestión es contrario a las pruebas presentadas en el juicio- son Héctor Fabián Escobar, Carlos Hermosilla, Sandra Farías, Gloria Hermosa y Héctor Capurro.

Para constatar la veracidad de dicha información, contactamos telefónicamente con todos ellos y con excepción de Capurro, quien no atendió la llamada ni contestó el mensaje enviado, los magistrados consultados aseguraron que tal visita no ocurrió.

A continuación, las respuestas de cada uno de los consultados, todos jueces de sentencia del fuero penal:

Fabián Escobar: " Yo no sé nada. ¿Hicieron un escrito o qué? Nosotros tuvimos juicio, pero no hablamos de temas relacionados a los juicios privados, yo no le pregunto a él y él tampoco a mí. De hecho, a mí tampoco me gustaría que me pregunte de mis casos, porque no me gustaría que se metan en mi trabajo y por esa razón no pregunto tampoco yo. Y sobre este caso en particular no pregunté. Yo estoy haciendo doble turno porque estoy muy sobrecargado y quiero terminar lo antes posible mis juicios. Mañana empiezan los alegatos en el caso Enzo Cardozo, que es un juicio que tiene demasiadas pruebas, más de 1.500 testigos y en eso estoy. A las 08:00 se inicia con las indagatorias y si no declaran, pasamos a los alegatos finales del Ministerio Público”.

Carlos Hermosilla: “Yo no le felicité a él ni en persona ni por teléfono, nosotros no hablamos del tema. Hoy estuvimos haciendo un juicio porque él integra un tribunal permanente conmigo, pero no hablamos del tema. Sencillamente no tocamos este tema con él, porque no solemos hablar de los juicios de acción penal privada, solo los que nos toca como colegiado. Yo no puedo dar una postura jurídica sobre el caso porque solo los que participaron en el juicio pueden hacerlo. Yo no tengo conocimiento de lo que se sustanció en juicio, porque no lo acompañé, estuve realizando otros juicios”.

Sentencia íntegra de Wilfrido Peralta, este jueves

Gloria Hermosa: “¿Dijeron que yo fui? ¡Pero qué mentira más grande! Yo no me fui, estuve desde temprano con Alfieri (Víctor) y Alba (González) en el juicio del caso “Jimmy Wayne Galién y otros (conocido como caso Sinaloa) y estuve todo el día ahí en el segundo piso”.

Sandra Farías: “Estuve toda la mañana con Wilfrido, nos encontramos en la sala de juicio, pero hoy ni me bajé al quinto piso ni el viernes, él forma parte de mi tribunal. No acostumbramos a hacer eso, incluso soy coordinadora de los jueces, no acostumbramos a felicitarnos, porque hoy es una de cal y mañana otra de arena. No estilamos felicitarnos entre jueces”.

Cabe acotar que Peralta, Farías Escobar y Hermosilla integran el tribunal permanente de sentencia número 2.

En un fallo dictado el jueves último, el Tribunal Unipersonal a cargo del juez penal de sentencia Wilfrido Peralta condenó por supuesta difamación a la directora de Abc Natalia Zuccolillo y al periodista Juan Carlos Lezcano, en el juicio impulsado por la exviceministra de la Subsecretaría de Estado de Tributación, Marta González.

La pena establecida por el magistrado para la directora de nuestro diario fue de multa de 250 días-multa, equivalentes a G. 87.500.000, más composición (compensación para la querellante) de G. 400 millones.

A su vez, el trabajador de prensa fue condenado a pagar una multa de G. 6 millones.

La publicación de la sentencia en el diario Última Hora por dos días, sábado y domingo, fue otra de las imposiciones establecidas por el magistrado Peralta, cuya sentencia íntegra se conocerá este viernes 25 de noviembre.

Juez Wilfrido Peralta ignoró pruebas

En ocasión de explicar su decisión, Peralta hizo tabla rasa de todas las declaraciones proporcionadas por testigos que declararon en juicio, incluso aquellos ofrecidos por la querella, que dejaron al descubierto las irregularidades que rodearon la contratación del Centro Interamericano de Administración Tributaria (CIAT) por más de US$ 3 millones.

Peralta dictó condena a contramano de pruebas presentadas en juicio acerca de los sobrados motivos que fundamentaron la sospecha del direccionamiento para la contratación del CIAT para la actualización del sistema de gestión tributaria Marangatu.

En sus alegatos finales, el abogado querellante Ricardo Preda solicitó condenar a la directora de Abc al pago de una multa de G. 540 millones y una composición de G. 11.948 millones, además de la publicación de la sentencia.

Para Lezcano, la sanción requerida fue de G. 5.400.000.