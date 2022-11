Nuevo juicio para RGD, esta vez por extorsión

Con la decisión del juez Rolando Duarte, el expresidente de la Asociación Paraguay de Fútbol (APF) Ramón González Daher (RGD) - condenado a 15 años de cárcel por usura, lavado de dinero y denuncia falsa- afrontará un cuarto juicio oral y público, que será únicamente por el hecho punible de extorsión.

El magistrado admitió la acusación presentada por el fiscal adjunto Roberto Zacarías, quien solicitó juicio para RGD por extorsión y sobreseimiento provisional para el exdirigente deportivo), por el delito de quebrantamiento de depósito.

Lea más: Confirman condena de 15 años de prisión contra Ramón González Daher

De esta manera, Zacarías rectificó el requerimiento inicial presentado por los fiscales los fiscales Luis Piñánez y Néstor Coronel, quienes habían solicitado sobreseimiento provisional por ambos delitos, con el argumento de que se encontraban pendientes diligencias investigativas determinantes para la conclusión de la investigación.

Sobre el punto, la Fiscalía argumenta la falta de diligencias investigativas porque no se ha determinado al responsable o responsables de la sustracción de unos 471 cheques que tenían que ser utilizados como evidencia en el juicio que enfrentó Ramón González Daher, en el que fue condenado a 15 años de prisión por los hechos punibles de lavado de dinero, usura y denuncia falsa. En el mismo juicio, su hijo Fernando González Karjallo fue sentenciado a 5 años de pena privativa de libertad por lavado de activos.

Acusación por extorsión contra Ramón González Daher

La acusación sobre extorsión refiere que entre los meses de junio y julio de 2021 Ramón Mario González Daher exigió de manera reiterada a Alberto Helfon Antebi Duarte a que le entregue dinero en efectivo o cheques por montos superiores a la deuda que había contraído con el acusado y, a cambio González Daher le devolverá tres cheques que la víctima le había librado en el año 2019, cargo Banco Atlas, habilitados a nombre de Antebi Duarte, refiere la acusación del Ministerio Público.

Lea más: Ramón González Daher enfrentará nuevo juicio por denuncia falsa y extorsión

“González Daher indicó a Antebi Duarte que si no realizaba la refinanciación o el pago en efectivo, presentaría los cheques ante la entidad bancaria para el cobro, por lo que para evitar la cancelación de su cuenta bancaria por la presentación de los cheques que podrían no ser cubiertos por falta de fondos, Antebi Duarte procedió a la recepción y consecuente canje de dichos cheques, suscribiendo nuevos instrumentos de pago por montos más elevados”, destaca la acusación fiscal.

Los cheques recibidos por Alberto Antebi son por los siguientes montos: US$ 560.000, US$ 450.000, US$ 100.000, dando un total de US$ 1.110.000.

Lea más: Juez confirmó desaparición de los cheques de RGD

Los tres cheques mencionados y que fueron entregados por González Daher a Antebi Duarte, fueron sustraídos del juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos del Primer Turno de la capital y ofrecidos como prueba en el marco de la causa N° 122/2019, caratulada “Ramón Mario González Daher s/ lavado de dinero y otros”, caso en el cual fue condenado a 15 años de prisión, ahora ya con sentencia firme.