Juicio político a Antonio Fretes: “La claque colorada fue la que protegió”, dice Kattya

Para la diputada Kattya González, el colorado Bachi Núñez sentó una posición sobre el juicio político al ministro de la Corte Antonio Fretes ya conociendo los argumentos del libelo acusatorio. “Es un pacto cicatriz. Ellos conocían el contenido del libelo acusatorio, que de manera oficial tiene que estar en el legajo, pero extraoficialmente ya tenía la prensa, los diputados, todo el mundo desde ayer”, manifestó.

Lea más: “Abrazo republicano” entre colorados salva a Antonio Fretes del juicio político

“Es mentira que no accedieron al libelo acusatorio. Ellos (los colorados cartistas) no fundamentaron eso, directamente defendieron, tanto Basilio Núñez como Derlis Maidana, inclusive participaron activamente de la sesión pidiendo cierre de debate y el estadio de votación, entonces es mentira que ellos no tenían conocimiento del tema”, insistió.

“La claque colorada fue la que protegió. Evidentemente el Presidente de la República no tiene ni una sola fuerza con su bancada, porque esperábamos alguna fuga, pero nada. Los que estaban más críticas, faltaron”, dijo.

Así también, habló de que el “pacto cicatriz” ya se dio hace mucho tiempo entre algunos sectores. “Ángel Paniagua votó en contra del libelo acusatorio, eso demuestra que están cicatrizados hace mucho tiempo. Hay temas en los que el abrazo republicano es palabra mayor, sobre todo cuando se trata de proteger las impunidades y los negocios de la claque”.

Lea más: Antonio Fretes, con permiso por tiempo indefinido como presidente de la Corte

“Es superpeligroso que Antonio Fretes continúe. Ojalá que en los próximos días salten algunas noticias que hagan revisar esta posición”, indicó.

Por otro lado, sobre la declaración contra la diputada Celeste Amarilla, que se trató hoy, señaló: “Se rechazó porque no corresponde, ella ya fue sancionada, esto implica una doble sanción, esta es una declaración que violenta el derecho a la manifestación y expresión que es el único fuero que tenemos los parlamentarios y sienta un peligroso precedente, porque aunque yo en muchas cosas no esté de acuerdo con ella, no por eso la voy a censurar”, afirmó.