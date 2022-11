Senador pide investigar a clan Fretes por enriquecimiento ilegal y lavado de dinero

Como una “vergüenza” calificó el senador por el Frente Guasu Pedro Arturo Santa Cruz el permiso otorgado por tiempo indeterminado a Antonio Fretes, en su cargo de presidente de la Corte Suprema de Justicia; y agregó que el pleno del máximo tribunal debió sacarlo de la presidencia, como una señal clara de combate a la corrupción que corrompe el sistema de Justicia.

“El señor Fretes es un corrupto y sus hijos, tanto Amilcar como Asdrúbal, son sus operadores principales. Es muy peligroso que continúe como integrante de la Sala Constitucional de la Corte, ya que en su larga estadía en la máxima instancia judicial se dedicó a acrecentar su fortuna, adquirió miles de hectáreas de tierra, acciones en varias empresas que son terreno fértil para el lavado de dinero”, expresó Santa Cruz a ABC haciendo a la publicación de nuestro diario sobre la enorme red de empresas millonarias ligadas al clan Fretes.

En consecuencia, el parlamentario dijo que el Ministerio Público debe abrir inmediatamente una carpeta de investigación contra Antonio Fretes, sus hijos Amilcar y Asdrúbal, Adriana Florentín Oliver, funcionaria del Poder Judicial y pareja de Asdrúbal, así como los presuntos prestanombres del clan; ya que existen suficientes elementos de sospechas de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias y otros hechos punibles, según señaló.

El parlamentario afirmó que se debe limpiar el Poder Judicial porque existe una corrupción generalizada que afecta a las instituciones que forman parte de ella, en alusión al contrato firmado por Amilcar Alfredo Fretes Escobar, hijo del presidente con permiso de la Corte, para impedir la extradición de Kassem Mohamad Hijazi, a los Estados Unidos, donde era requerido por lavado de dinero proveniente del narcotráfico y el terrorismo internacional.

Asegura que fiscalía no está investigando el caso del hijo de Fretes

Respecto a la carpeta abierta para investigar el contrato de Amilcar Fretes con la familia Hijazi, el senador Pedro Santa Cruz afirmó que hasta ahora la fiscalía no ha “movido un dedo” respecto al caso, teniendo en cuenta que las fiscales Luján Estigarribia, Luz Guerrero y Nathalia Silva no se han comunicado con él para conocer más detalles de la denuncia que recibió.

“El denunciante vino junto a mí y me trajo el contrato, yo me encargué de ventilar este escándalo, pero desde la fiscalía hasta ahora nadie se puso en contacto conmigo. Esto demuestra que no están haciendo absolutamente nada para llegar al fondo de este caso que es muy grave para el sistema judicial y afecta nuestra imagen como país”, dijo el parlamentario por el Frente Guasu.