Pirotecnia: vendedores solo podrán ubicarse en dos plazas cerca del Mercado 4

Con las fiestas de Navidad y Año Nuevo en puerta, los fuegos artificiales son un clásico en estas fechas. La Dirección del Mercado 4 también empezó un operativo para mantener el orden y la seguridad en sus alrededores durante estas fiestas y días previos. La venta de pirotecnia en estas fechas es una costumbre que sigue vigente y que su venta y manipulación de manera irresponsables ha traído, lastimosamente, muchos accidentes.

Lea más: Solo siete comercios están habilitados para vender fuegos artificiales

Al respecto, Juan Villalba, director del Mercado 4, explicó acerca de las medidas que estarán implementando con el objetivo de evitar la venta irresponsable de pirotecnia.

“Nos reunidos hace un mes con la gente de Dimabel (Dirección de Material Bélico), unificando criterios, haciendo comparaciones de las normas, tanto de la ordenanza como la ley y establecimos parámetros. Nos reunimos con los importadores, y grandes comercializadores. Nos propusimos como criterio no habilitar ni un lugar más de los que ya están habilitados tanto en el Mercado 4 como en todo Asunción, evidentemente para no tener más víctimas que lamentar y no habilitar comercios a mansalva”, manifestó Juan Villalba.

“En el Mercado 4 solo existen siete comercios que tienen inspección aprobada por la Dimabel; por ende, por la Municipalidad de Asunción. Estos comercios cumplen los requisitos y reúnen las condiciones técnicas para la venta, son locales fijos. Más de eso, no vamos a habilitar. Ellos se comprometieron a no vender al menudeo a los permisionarios para que ellos lo hagan desde sus respectivos puestos”, explicó.

Venta de pirotecnia en plazas

“En contrapartida, la Municipalidad de Asunción, para poder compensar a aquellas personas que deseen tener una ganancia extraordinaria, habilitó dos plazas (Amistad y Julio César Franco) para que ellas se puedan ubicar y puedan vender. También con la Dimabel, aparte de hacer los instructivos para la concienciación, los importadores y comercializadores se comprometen a hacer una capacitación exhaustiva a todos los comercializadores, a los vendedores minoristas para que estos capaciten a la vez a los compradores finales”.

Lea más: Buscan una Navidad sin incendios en el Mercado 4

Villalba anunció que hay una regla que es innegociable: está prohibida la venta de pirotecnia a menores de edad. “Vamos a tener inspectores y personal militar controlando”, advirtió.

En cuanto a los que incumplan este punto, explicó: “La sanción es la requisa inmediata de los artículos pirotécnicos que se vendan dentro del Mercado 4 y que no sean esas dos plazas. Van a estar expuestos a las sanciones administrativas que el Mercado 4 va a disponer, que son las multas, que van entre 10 y 20 jornales y sin perjuicio de lo que la Dimabel pueda aplicar de acuerdo a la Ley 4036, que es la ley de armas y juegos pirotécnicos, que lo designa como reguladores”, dijo.