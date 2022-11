Fiscalía imputa a ejecutivos por supuesto despojo de empresa

La fiscala Palazón imputó por los supuestos hechos de asociación criminal, promoción fraudulenta de inversiones, apropiación y estafa a Alfredo Ricardo Raatz Becker y Guillermo Alexis Céspedes Manzur.

De acuerdo al acta de ampliación de imputación, la representante del Ministerio Público señala que ambos utilizaron sus cargos como directivos en Banco Regional SAECA, Oleaginosa Raatz y Empresa Avícola Itapúa SA “para el desarrollo de los hechos o la simulación de actos para la perpetración de los ilícitos con relevancia penal”.

Palazón señala que el denunciante de la causa expuso lo que considera como “un plan de vaciamiento financiero de la empresa NA Foods Import Export SA”. Esto habría sido acompañado con la omisión de abonar pasivos u obligaciones estratégicas como la hipoteca de la firma.

“El objetivo de la asociación entre los Ciudadanos citados constituye la apropiación de un inmueble y la planta industrial desarrollada sobre la misma, en principio a través de una dación en pago o, en su caso, a través de un remate”, señala la descripción de hechos.

La denuncia que originó todo

La denuncia fue presentada originalmente por Dhones Marcelo Niero, luego de que el inmueble de la empresa NA FOODS fuera rematado. En su testimonio, el mismo aseguró que todo había sido parte de un esquema que supuestamente buscó precisamente afectar a su empresa.

Niero relató que Alfredo Raatz y Guillermo Céspedes utilizaron su condición de accionistas o directivos de Banco Regional SAECA, Oleagonisa Raatz SA y Avícola Itapúa para obtener “posición bancaria privilegiada” con respecto a la situación de NA FOODS. “Se asociaron con directores de la empresa a fin de formalizar un acabado incumplimiento”, afirmó. En concreto, Niero apuntó en su renuncia a Alfredo y José Manzano, dos de sus socios en NA.

“Acordaron en vaciar financieramente la empresa y no pagar intencionalmente la hipoteca”, sostuvo. Niero señaló que el no pago de la hipoteca permitiría sustentar la propuesta de la dación en pago del activo inmobiliario y la planta industrial a costos por debajo del precio de mercado en detrimento de las acciones de la empresa.

Es por eso que Céspedes se presentó con el señor con uno de los Manzano en la asamblea general de accionistas del pasado mes de enero y solicitó la dación en pago. “Conforme se constatará en procesos civiles pertinentes, el Banco demandó sin esperar plazos comúnmente esperables, demando por la totalidad de una deuda que, capitalizó intereses e inclusive duplicó deuda”, agregó Niero en su relato ante la Fiscalía.

Niero señaló que una vez que se confirmó el vaciamiento de NA FOODS, apareció Avícola Itapúa SA con intenciones de quedarse con la acción hipotecaria de la primera firma. “Avícola Itapúa es una empresa de maletín, no ha operado durante años. Más del 90% de dicha empresa pertenece a Oleaginosa Raatz SA”, agregó.

“El Señor Alfredo Raatz es accionista mayoritario de Oleaginosa Raatz SA y desde esa posición ordena a los miembros del Directorio de Avícola Itapúa SA comprar el crédito ejecutado judicialmente por el Banco Regional SAECA. Acción judicial que, a su vez fue ordenado por el mismo para justificar primero la dación en pago y, luego, en su caso, un remate como efectivamente ocurrió”, siguió relatando.

Estos elementos sirvieron de base para la imputación y ampliación de la misma. El caso alcanzaría incluso a más personas.

Sancionado por el BCP

Alfredo Ricardo Raatz, ahora imputado, había sido sancionado meses atrás por el Banco Central del Paraguay (BCP). El mismo aparecía en una lista de nueve directivos y exdirectivos de Banco Regional SAECA a quienes se impuso una multa equivalente a 275 salarios mínimos (G. 630 millones más de US$ 90.000 a cada uno), las cuales fueron asumidas y pagadas en este periodo. A la entidad bancaria se le impuso una multa equivalente a 2.750 salarios mínimos (G. 6.295 millones, unos US$ 910.000 ), dispuesta por resolución No 22 Acta 4 del 20 de enero del 2022 y fue pagada en febrero del presente año.

Las infracciones detectadas por la Superintendencia de Bancos (SIB) fueron incumplimientos de disposiciones sobre normas de clasificación de activos, riesgos crediticios previsiones y devengamiento de la obligación de realizar el arrastre de la mora y su correspondiente previsión a fin de mantener los activos y riesgos debidamente clasificados