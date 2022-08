BCP impuso sanciones a 4 entes del sistema y 14 directivos en lo que va del año

De acuerdo con el registro de sanciones publicado por el Banco Central del Paraguay (BCP) unos 14 directivos y 4 entidades del sistema fueron sancionados por los reguladores por infringir alguna normativa del sector. Estas infracciones van desde exceso en límite de sobre compras de divisas, registración indebida de inversiones, incumplimiento de normas de clasificación de activos, entre otros.

Según los datos, el presidente de la Consolidada de Seguros SA Juan Carlos Delgadillo y la contadora María del Carmen González fueron sancionados por la Superintendencia de Seguros (SIS) por las faltas de registración indebida de inversiones financieras e inobservancia de la reglamentación relativa al patrimonio mínimo exigible, margen de solvencia y fondo de garantía. Otras faltas observadas fueron falta de constitución de previsiones sobre bienes de uso (rodados), entre otros.

Por estas faltas, la SIS aplicó una multa equivalente a 200 jornales mínimos (G. 17.610.200) tanto al presidente de la aseguradora y al contador, mientras que a la institución se le impuso una multa de 400 jornales mínimos (G. 35.600.000) según Resolución General de la SIS 158 del 16 de mayo del 2022, que fue abonada el 16 de junio del presente año.

A la empresa Royal seguros se le impuso una sanción de 200 jornales por sobrevaluación de activos y exposición errónea entre otros. (G. 17.8610.200)

Otras sanciones a banco y casa de cambio

Por otra parte, también fueron sancionados 3 directivos de la casa Oriente Cambios ( Mariano Zubeldia Chaparro, Rogelio Welco Chaparro y Gilberto Flores Correa) por excesos en los límites de sobrecompra, estas operaciones irregulares tuvieron lugar en el mes de diciembre 2020 y se impuso como castigo un apercibimiento a cada directivo, según resolución N° 7, Acta N° 14 de fecha 10 de marzo del directorio del Banco Central. A la entidad se le impuso una multa de 101 salarios mínimos (G. 231 millones)

Además quedaron confirmadas las sanciones a 9 directivos, ex directivos y altos funcionarios del Banco Regional (Erik Viktor Harald Heyl Chiappini, Cornelis Johannes Beijer, Raul Vera, Alfredo Ricardo Raatz, Roland Wolff, Jorge Leonardo Sienkawiec, Wolgang Bronstrup, Eugenio Andrés Oze de Morvil) a quienes se impuso una multa equivalente a 275 salarios mínimos (G. 630 millones más de US$ 90.000 a cada uno), las cuales fueron asumidas y pagadas en este periodo. A la entidad bancaria se le impuso una multa equivalente a 2.750 salarios mínimos (G. 6.295 millones, unos US$ 910.000 ), dispuesta por resolución No 22 Acta 4 del 20 de enero del 2022 y fue pagada en febrero del presente año.

Las infracciones detectadas por la Superintendencia de Bancos (SIB) fueron incumplimientos de disposiciones sobre normas de clasificación de activos, riesgos crediticios previsiones y devengamiento de la obligación de realizar el arrastre de la mora y su correspondiente previsión a fin de mantener los activos y riesgos debidamente clasificados.