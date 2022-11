Película: Paraguay conocerá hoy la historia de “Juan”, el paraguayo que fue adoptado por una pareja francesa

La semana pasada se dio a conocer el anuncio de la proyección de la película “Juan”, la historia de un paraguayo, que siendo un bebé fue adoptado por una pareja francesa en los años 80. Se llama Jean Locqueville y siempre supo que era adoptado, pero en 2017 decidió buscar a su madre en Paraguay.

El curso que tomó esta historia será revelado hoy en la película que será proyectada a las 19:30 en la Alianza Francesa.

ABC contactó con Jean para que nos cuente un poco acerca de él y la película.

Para conocerlo un poco más, lo buscamos en Facebook, y nos encontramos con una portada en la que aparece una fotografía de él en la Costanera de Asunción y su nombre conjugando sus dos nacionalidades: “Juan Locqueville Bazan”. Vive en: Le Touquet-Paris-Plage. De: Asunción.

A solo horas del lanzamiento de la película, Juan sorprende demostrando, como en otros tantos casos, la importancia de los orígenes en la vida de una persona, para consolidar su identidad.

“Quería venir a descubrir mi país, mi familia, mi ADN”

“Siempre supe que tenía otra familia en Paraguay. Mis padres nunca ocultaron esa información. Por lo tanto, naturalmente quería venir y descubrir mi país, mi familia, mi ADN. Esta película es parte de mí y estoy orgulloso de compartir mi historia con todos ustedes. Espero que disfruten de esta película”, manifestó Juan a ABC Color.

Consultado acerca de cuándo volverá a Paraguay, comentó: “Volveré en octubre con mi mejor amigo. Pero no es fácil encontrar el tiempo con mi trabajo”.

Sobre qué fue lo que más le gustó de Paraguay, dijo: “¡Diría que lo que más noté fueron las sonrisas de la gente de Paraguay y su amabilidad!”

“Habrá sorpresas en la función de hoy”

La búsqueda que hizo Juan para encontrar a su madre paraguaya, fue plasmada en una película que será proyectada hoy a las 19.30 en al Alianza Francesa. Desde la organización anunciaron que habrá “sorpresas” en la función.

Juan buscó a su familia biológica con ayuda de su prima adoptiva Louise Heem (creadora de la película), quien lo acompañó hasta Paraguay en busca de sus raíces.

¿Encontró Juan a su mamá?

Louise Heem, su prima, sonrió pícara ante la pregunta en una entrevista para ABC TV y dijo que solo puede adelantar que habrá sorpresas en la función de hoy. Mientras tanto, brindó detalles acerca de cómo fue el proceso de creación de la película, que en forma de documental, narra la historia de este joven compatriota.

“Juan es mi primo y por eso conocemos su historia desde pequeño. Mi tío y mi tía nos contaron la historia de Juan, nos contaron que fueron a buscarlo a Paraguay”, manifestó Louise.

En cuanto a su carrera, previa a esta película, mencionó: “Empecé mi carrera como actriz, tuve otros trabajos de profesora de idiomas, trabajé también para la oficina francesa para los refugiados y apátridas, de intérprete tambien. Después empecé mi carrera de actriz y con un corto como directora. ‘Juan’ es mi primera película como documental”, relató.

“Tenía la idea de ir con Juan a buscar a su familia a Paraguay. Le dije que si quería, podríamos hacer un documental juntos. Él me contestó que siempre había pensado filmar su búsqueda y así fue que hicimos juntos el documental”, continuó.

El rodaje en Paraguay

“Fuimos a Paraguay en 2017. Le había propuesto seis años antes acompañarlo, pero él tenía dudas, miedo de que su madre no quisiera verle. Necesitó mucho tiempo para decidirse. Se decidió en marzo de 2017, empezamos el rodaje en Francia en mayo, y en octubre en Paraguay.

Sobre cómo fueron recolectado datos sobre la familia paraguaya de Juan, señaló: “Teníamos su acta de nacimiento, con los datos de su madre biológica, pero no sabíamos si ella estaba viva. Yo había hablado con personas que trabajan en el área de protección de los niños y me habían comentado que en ciertos países, a veces, las actas son falsas, entonces no sabíamos si la información era verdadera.”

“Hicimos búsquedas en internet. Fue así que encontramos a Rosa María Ortiz, de Global Infancia, quien nos ayudó muchísimo para la investigación. Mañana habrá sorpresas porque hay gente que aparece en la película que va a estar presente y va a participar del debate que habrá luego de la película”, anunció.

Louise confirmó que habrá una única función porque no encontraron apoyo en el país. “Una única función, porque contactamos con festivales en Paraguay y distribuidores pero tuvimos respuestas negativas. El documental fue proyectado en más de 20 países y fueron varias funciones en Francia”, indicó.

“Juan” será proyectada hoy a las 19:30 en al Alianza Francesa, (calle Mcal. Estigarribia entre Estados Unidos y Brasil). Posteriormente, habrá un pequeño debate entre los presentes. El valor de las entradas es de G. 20.000.