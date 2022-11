Fiscalizadores de IPS fueron corridos de Salto del Guairá

Alrededor de las 09:30 de este miércoles, se registraron los primeros incidentes entre los fiscalizadores del IPS y los comerciantes frente a dos locales. Posteriormente, los funcionarios del Departamento de Control de la previsional tuvieron que ser escoltados por la Policía Nacional hasta abandonar la ciudad.

La comitiva de fiscalizadores del IPS, que estuvo encabezada por la abogada Mirna Liz Cáceres, al ser increpados por los comerciantes y medios locales, solicitó la presencia policial, para posteriormente presentar una denuncia en la Comisaría Primera “por ser impedidos de realizar sus trabajos” de fiscalización.

Por su parte, los comerciantes presentaron otra denuncia contra los funcionarios del IPS por control irregular sin la presentación de ninguna orden de trabajo, ya sea a los comercios visitados o ante la Policía Nacional. Miembros de la prensa también requirieron la autorización pertinente, y no obtuvieron respuestas.

El abogado Arnaldo Villalba, uno de los integrantes del grupo de comerciantes, comentó que primeramente quisieron dialogar con los funcionarios. “Solicitamos que nos exhiban su correspondiente orden de trabajo, no presentaron a la patronal y tampoco ante la comisaría”, explicó.

Los comerciantes saltoguaireños expresaron que ya no permitirán estos “controles” de fin de año por parte del IPS, menos aún sin el respaldo legal pertinente. “No tenemos un hospital para el asegurado, no existen remedios, y mientras no cumplan con nosotros y los trabajadores, ya no seremos tibios y no permitiremos la presencia de esta gente”, señaló Víctor Stanley.

Finalmente, poco antes del mediodía, el móvil Nº 137, de la marca Renault, con chapa BLR 143, con tres funcionarios del Instituto de Previsión Social, acompañados por una caravana hasta el Km 7 de la Ruta PY 03, abandonaron la ciudad con la protección de dos patrulleras de la Policía Nacional.