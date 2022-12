Obispo lamenta persecución física y judicial a periodistas por denunciar la corrupción

El obispo de Concepción, Miguel Ángel Cabello, presidió el quinto día del novenario en honor a la Virgen de Caacupé. En su homilía, lamentó la corrupción que impera en el país, la justicia selectiva que solo beneficia a los poderosos y también se indignó por el aumento de los “significativamente corruptos” que, según dijo, “avergüenzan al país”.

En otro momento de su crítica, Cabello destacó la labor de la prensa y de los periodistas.

“Y hablando de voz profética, ¿saben quiénes son los que suelen hablar, reclamar, defender los derechos del hombre y la sociedad? Aunque muchos no son cristianos, católicos, ni siquiera creyentes, y tampoco todos son consecuentes con su misión y ética profesional. Sin embargo, son los que arriesgan la vida, el pellejo por defender la verdad y el bien común. Son los periodistas, los comunicadores sociales”, indicó.

El obispo dijo que muchos sonados casos de corrupción han sido descubiertos gracias a investigaciones periodísticas. “Muchos arriesgan sus vidas por esta causa. Por ello lamentamos cuando son perseguidos física y judicialmente. Lamentamos que muchos hayan sido asesinados en el cumplimiento de su misión”, expresó el obispo.

La voz del pobre

El pastor norteño invitó a los presentes a rendir homenaje y gratitud a la prensa. Pidió a los periodistas que no olviden que “son paño de lágrimas para nuestra gente sufriente. No olviden que son la voz del pobre o del que no tiene voz. Por ello, les decimos: ánimo, no se cansen, sigan adelante con valentía”.