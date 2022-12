Caos vehicular, bomba de tiempo en San Juan Nepomuceno

Los automovilistas y en especial los motociclistas no respetan el sentido único de las calles de esta ciudad caazapeña. Representa una bomba de tiempo que en cualquier momento puede estallar y la municipalidad local no pretende aplicar las multas, porque el jefe comunal Derlis Molinas (ANR-HC) no quiere quedar mal con nadie.

La comuna solamente tiene dos funcionarios contratados, quienes hacen de policía de tránsito, pero sin ningún tipo de preparación para ejercer dicha labor.

Los funcionarios aseguran que no tienen la orden de aplicar multas a los infractores sino enseñar y concientizar a los automovilistas y motociclistas infractores. Ellos trabajan solamente en horas de la mañana y de tarde las calles quedan totalmente libres.

Los motociclistas representan un verdadero peligro en esta ciudad porque andan sin cascos, sin chapas y circulan a alta velocidad en contramano y cuando se les reclama son los más enojados.

Según un poblador, Marciano Villar Martínez, no se puede pedir demasiado a la gente porque los mismos docentes, autoridades y concejales municipales, no respetan la disposición del reglamento de tránsito. Los semáforos en vez de ordenar y dar garantía para cruzar, son peligros mortales.

Día atrás, una joven circulaba en motocicleta en contramano, llevando con ella a su madre y un niño de un año aproximadamente. Chocó contra un camioncito que también circulaba en contramano. La mujer quedó con la cara desfigurada, según los testigos, y el menor milagrosamente salió ileso.

El jefe comunal Molinas al ser consultado, dijo que es increíble la falta de conciencia de los pobladores. No respetan los sentidos de las calles y los semáforos. En hora de la tarde la situación se agrava, sostuvo.

Molinas admitió que no se están aplicando multas a los infractores por falta de funcionarios de transito pero que el año que viene serán nombrados dos más y van a cubrir las principales avenidas para ordenar el tráfico.