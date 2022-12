“Cuidado, diplomático violador”: escrachan al encargado de negocios de Catar en Paraguay

Con pasacalles y pancartas que decían “Cuidado, diplomático violador” y acusando al encargado de negocios de la embajada de la República de Catar, Saeed Hamad Al Marri, de haber abusado sexualmente de su empleado y de escudarse en su inmunidad, un grupo de personas realizó un escrache frente al hotel Sheraton de Asunción.

El escrache se realizó durante la celebración del Día de Catar, que tuvo lugar en el hotel y en el horario en el que ya llegaron varios invitados, entre ellos varios diplomáticos.

Los manifestantes también acusaron de encubridores a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, al fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, al ministro de Relaciones Exteriores, Julio Arriola y al Emir de Catar, Tamim Bin Hammad Al Tami.

Lea más: Inmunidad no excluye de medidas contra embajador de Qatar denunciado por supuesta violación

Un joven de Sri Lanka que vino a trabajar a nuestro país como chef para la Embajada de Catar denunció al ministro plenipotenciario y encargado de Negocios de este país, Saeed Hamad M.J. Al-Marri, por supuesta violación sexual. La Fiscalía está indagando el caso, pero sigue sin avances desde que se realizó la denuncia.

Antecedentes de la denuncia contra Saeed Hamad Al Marri

Según la denuncia presentada ante el Ministerio Público, el joven dice llegó a nuestro país hace nueve meses exclusivamente para trabajar en las oficinas diplomáticas de Catar. Fue contratado como responsable de la cocina.

El 22 de agosto pasado, la víctima hizo su declaración testimonial ante la asistente fiscal Teresa Monges, de la Unidad Barrial N° 2 de Asunción, a cargo del fiscal Federico Leguizamón.

En su testimonio, el joven, de 27 años, explica que conoció al diplomático catarí en el 2019, en un hotel de Sri Lanka, donde trabajaba en ese entonces. Un tiempo después contactó con M.J. Al-Marri y este le dijo que podía emplearlo, pero en Paraguay.

Lea más: Inmunidad diplomática frena investigación sobre supuesto abuso sexual en Embajada de Qatar

En su relato, el denunciante asegura que a los tres meses de trabajar, M.J. Al-Marri empezó a pedirle masajes, a lo cual él se oponía. “Ante mi negativa a acceder a sus requerimientos, empezó a mostrarse violento, maltratándome de palabra”, dice el documento.

Los días pasaron y los acosos iban en aumento, además del maltrato verbal, porque no quería acceder a los masajes corporales, según la denuncia. Según el relato, el 1 de junio de este año, cerca de las 22:00, el diplomático abusó sexualmente de él en la habitación en la que dormía.

Amenaza de muerte, encierro y maltratos, según denuncia

“Luego de eso, me tomó del cuello y me amenazó de que me mataría si yo le contaba a alguna persona lo sucedido”, señala el denunciante. Dice que un conocido lo ayudó al día siguiente para ir a un sanatorio privado a hacer un estudio, porque tenía sangrado en el ano, como consecuencia de la violación.

En la denuncia radicada ante la Fiscalía, consta el estudio médico de referencia, donde se mencionan los daños físicos sufridos por el joven en esa zona de su cuerpo. Entre las otras pruebas arrimadas, también existe un video en el que se escucha y se observa al diplomático Saeed Hamad M.J. Al-Marri ordenar al joven que lo toque en su parte íntima.

Lea más: Solicitan que se informe a Cancillería sobre supuesto abuso sexual en Embajada de Qatar

Señala que lo tenía amenazado constantemente. En la parte final de su relato agrega que, gracias a que el Saeed Hamad M.J. Al-Marri tuvo que viajar por un par de días, le dejó las llaves del departamento para que pueda comprarse los alimentos.

Ese tiempo aprovechó para hablar y gracias a gestiones de una persona, pudo contactar con el abogado Erick Sautu Aquino, quien ahora le representa jurídicamente.