Estaciones de servicio: “un bombardeo a todos los barrios”

Estaciones de servicio se multiplican en la ciudad de Asunción, y los vecinos están preocupados. Una de ellas, Emilia Vera dijo, que “con la habilitación de una nueva estación de servicio, tenemos dos barrios residenciales afectados, la comunidad de San Juan y Las Lomas”.

Expuso además que “aparte de las viviendas de los alrededores hay centros comunitarios, a menos de siete metros, hay un Banco, la Embajada de Colombia con 300 personas trabajando en el edificio, y una galería comercial en frente, que reúne también mucha población”.

“La calle es Juan XXIII no es una avenida, y como se usa mucho para evitar la autopista de San Martín en horas pico se tranca, está parada”, prosiguió.

“Esa estación de servicio encima tiene los dispensadores de gasoil sobre la acera, no tiene ni retiro, si un auto quiere desviarle a una moto y va contra uno de esos dispensadores estalla eso y estallan en cadena todos los autos y todo el barrio”, declaró.

Estaciones de servicio son peligrosas

“Es desde todo punto de vista muy peligroso, y atenta contra los derechos de los seres humanos, contra los derechos de la vida, la salud, propiedad privada, contra los derechos del medio ambiente” (sic), ahondó.

Los vecinos “necesitan con urgencia que la Corte Suprema de Justicia muestre que esta a favor de la ciudadanía y no de intereses particulares. Y que el municipio muestre la misma fuerza y el mismo valor”, apuntó.

“La intención es que revoquen todos los permisos concedidos a la fecha. El Mades de ninguna forma podría haber concedido un permiso en la situación que está la estación de servicio”, objetó Vera.

La vecina se quejó, “es desde todo punto de vista irregular, el municipio tampoco podría haber dado este permiso. Nadie esta en contra de una buena planificación urbana, de una densificación correcta, de un credimiento correcto pero todos estamos en contra de este bombardeo que están haciendo a los barrios, por intereses particulares. No puede ser”, enfatizó.

Estación de servicio en la zona no es necesaria

Por su parte, Avelina Pando, expresó que es de la Comisión vecinal Plaza de Las Reidentas que quiere trabajar sobre el medio ambiente. “Conocemos las leyes ambientales y sabemos que la Secretaría del ambiente no debería haber aprobado una evaluación de impacto ambiental en este lugar”, sostuvo.

“Sabemos que una estación servicio poluye el aire porque la nafta tira gases al medio ambiente, el olor. También en el fondo de la tierra, el cauce hídrico, estamos parados sobre el acuífero Patiño”, recordó.

Según Pando, hay estudios incluso que dicen que ya nuestro acuífero esta contaminado. Y ¿que es lo que pasa con la Secretaría del Medio ambiente, va a poner una estación de servicio para contaminar más aún?, ¿qué pasa con las gentes que se nutren de agua de acá del acuífero Patiño?, reclamó.

También preguntó, ¿qué pasa con las poblaciones aledañas como San Lorenzo, como Ñemby, como Fernando que no tienen provisión de agua potable a través de la Essap sino de las aguateras. Entonces qué es lo que pasa con la Secretaría ambiental para aprobar una evaluación de esta manera?

Estaciones de servicios, una locura

“Sabemos que los especialistas, abogados ambientalistas, ingenieros, todos saben que una estación de servicio crea un impacto ambiental muy fuerte”, subrayó.

“Nadie esta en contra del desarrollo pero acá no es necesario, tenemos en todas las avenidas, rodeando las estaciones de servicio. Es absurdo, esto es una locura”, lamentó.

También Giampaolo Ficorilli, quien nació en este barrio y vive aquí hace 40 años, adujo que “no hay una proyección aquí, las calles son muy angostas, de 5 a 7 de la tarde esto esta lleno de autos, no se puede circular. Yo no sé como se van a proveer esta estación de servicio porque los camiones de gran porte no van a poder acceder”.

Agregó, “representa un peligro no solo para los del barrio, sino también para los transeúntes. Otro tema es la devaluación que va a existir en todo el barrio, porque las estaciones de servicio devaluan todos los terrenos. No hay ningún interes alrededor ni comercial ni residencial de una estación de servicio”.

Mades autorizó una nueva estación de servicio y alrededor ya hay cuatro

Y trajo a colación que “la essap aquí no abastece. Muchos de los vecinos tienen pozo, y ya hay cuatro estaciones de servicio alrededor de este punto, y van a poner la quinta, vamos a estar consumiendo combustible en vez de agua”, observó.

“Yo no entiendo como la gente del Mades autorizó esto, se le debería despedir a la persona que autorizó esto, no puede haber ningún tipo de beneficio para la comunidad”, reflexionó.

“A menos de 200 a 300 metros esta la estación de servicio de San Martín y España, a 50 metros tenemos la del Shopping del Sol, a 200 metros la de Santa Teresa y Aviadores, y a 300 metros de Aviadores y Juan XXIII”, graficó.