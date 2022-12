Bananeros se manifestaron para exigir mejor precio del producto

La medida de fuerza de los bananeros inició a las 7 horas de la mañana de hoy con el bloqueo total de la terminal y puerto de salida y entrada de esta localidad. El distrito se encuentra rodeado por el Lago Yguazú y su principal vía de salida hacia la Ruta Py 02 es cruzando en balsas las aguas del enorme lago.

El principal rubro comercial del distrito es la producción de banana que son exportadas en su mayoría al mercado argentino y, con el bloqueo del puerto, los medios de transportes fluviales no pueden operar. Esta situación obliga a los conductores de carga de bananas y de suministros a hacer largos viajes para bordear el lago y llegar al casco urbano del distrito.

El representante de los bananeros, Marcelino Garcete, comentó que la medida de fuerza adoptada es porque el precio de los productos cayó por el piso y que está registrando pérdidas millonarias en sus fincas.

Comentó que el precio ideal por caja debe ser de G. 30.000, pero que actualmente se les está pagando un precio de G. 5.000, G.10.000 y G. 12.000 por caja de bananas. Indicó que el costo de producción del producto supera los G. 25.000 por caja y que el rubro se está volviendo inviable.

Explicó que las bananas son comercializadas a exportadores y grandes acopiadores de Tembiaporâ y que son los principales responsables de pagar el bajo costo de los productos. Dijo que los empresarios acopiadores tienen preferencias hacia ciertos “amigos” en la compra de banana y dejan de lado a los pequeños productores. Añadió que el Gobierno debe de establecer un precio base del productor para evitar pérdidas en las fincas donde se producen la banana.

Sobre el punto, el intendente de Tembiaporâ y uno de los grandes acopiadores de bananas, Hugo Franco (ANR - FR), comentó que los productores manifestantes exigen un alto costo por las bananas que producen, pero que el pedido es prácticamente inviable en vistas a que en Argentina actualmente no hay liquidez y el cambio de la moneda extranjera es muy baja.

Indicó que en su momento también se les proveyó capacitación técnica e insumos a los bananeros manifestantes para mejorar la calidad de sus productos, pero que lastimosamente los mismos no cumplen en forma y las bananas que producen no son de tipo exportación.

Añadió que estos mismos productores habían recibido unos US$ 3.000.000 no reembolsables en la época del presidente Fernando Lugo, pero que lastimosamente los mismos no aprovecharon y todo lo que tenían lo liquidaron a bajo costo.