ARP critica al ministro Fretes, pero defiende a la fiscal general, Sandra Quiñonez

El titular de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Dr. Pedro Galli, por un lado se tiró contra el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, pero el otro, compartió la cena de confraternidad con la cuestionada fiscal general del Estado, Sandra Quiñonez, también salpicada por supuestos hechos de corrupción en la Fiscalía.

Consultado al respecto, el titular de la ARP justificó que los casos del ministro Fretes y de la fiscal general del Estado, Sandra Quiñonez son totalmente distintos.

Lea más: Caso de pago de Hijazi al hijo de Fretes: “esto puede ser el blanqueo de Cartes”, dijo diputada

“La fiscal general del Estado no tiene ninguna sola acusación de corrupción, que es distinto al caso del ministro de la Corte Antonio Fretes”, argumentó. Añadió que la Rural había exigido una investigación a Quiñonez en su momento cuando la Embajada de los EE.UU. informó sobre pesquizas a autoridades locales. Pero luego ella fue sometida a Juicio Político y fue exhonerada. “Ella sigue al frente del Ministerio Público y nosotros respetamos el Estado de Derecho. Como gremio siempre criticamos o presionamos para que se lleven adelante las investigaciones, pero más de eso, no. No podemos ejercer las funciones de las propias instituciones, no estamos para investigar, mucho menos para juzgar”, expresó.

Una decena de casos importantes, la mayoría de ellos relacionados al expresidente Horacio Cartes y su entorno cercano, fueron cajoneados en el Ministerio Público durante la gestión de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, según se le cuestiona a Quiñónez.