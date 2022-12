“Debemos tener espíritu de pobreza”, exhortó el presbítero Ortiz

Con el lema “Los laicos, llamados a ser constructores de la paz y justicia social”, el cura párroco de Independencia, Pbro. Isidoro Ortiz, ofició la santa misa en el quinto día del novenario en honor a la Virgen del Paso de Itapé, llevada a cabo en el santuario natural ubicado a orillas del río Tebicuarymí.

Durante su homilía pidió que las personas tengan espíritu de pobreza, haciendo alusión al evangelio que reza “felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos”, con el cual exhortó a que seamos más sencillos y humildes en la sociedad.

“Tenemos algunas indicaciones importantes y claves para que podamos vivir la vida en presencia de Dios, es el espíritu de pobreza que todos debemos tener, por eso Jesús dice en otra parte del Evangelio, “felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos”, los pobres de espíritu, los sencillos y los humildes de corazón son los que están en presencia de Dios y pueden gozar de su gracia y de su justicia, por eso siempre debemos buscarlos y estar en su gracia”, reflexionó el cura párroco.

Asimismo, el presbítero Ortiz hizo hincapié en que lo contrario de la humildad y sencillez es el egoísmo, el orgullo y la prepotencia, “normalmente la gente así, dice que no necesita de Dios, porque no han aprendido las lecciones de la sagrada escritura. Así el hombre se aparta de la gracia de Dios, queda con su soberbia y se aleja de su creador, eso es muy grave porque no podemos llevar adelante la vida sin Dios”, refirió.

Además, el religioso señaló que diariamente se puede observar a muchas personas sufrir por la falta de paz en su corazón y por falta de justicia social, “(hay) mucha gente que sufre a consecuencia de las injusticias y más que nunca estamos llamados, todos, a cumplir esta misión y trabajar por la paz y justicia social; son los laicos quienes deben hablar fuertemente de la justicia, de la gracias de Dios, si nosotros estamos llenos de eso podremos llevar adelante esta misión. Los laicos somos quienes debemos construir la paz día a día, sembrar la buena semilla y hacer que la justicia sea una realidad en medio de nosotros, con nuestro testimonio de vida y nuestra lucha”, puntualizó el padre Isidoro.

Sexto día del novenario

Para este miércoles se prevé realizar el sexto día de la novena en honor a la Virgen del Paso de Itapé, que se lleva a cabo en el santuario natural ubicado a orillas del río Tebicuarymí. La actividad arrancará a las 17:00 con las confesiones, seguido de la procesión de la imagen de la Virgen desde el templo parroquial hasta el santuario, para dar inicio a la santa misa prevista para las 18:00.

El tema principal es “El protagonismo de los jóvenes en la iglesia y en la sociedad” que será presidida y predicada por el obispo de la Diócesis de San Lorenzo, Monseñor Joaquín Robledo.

