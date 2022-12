Feprinco señala corrupción y falta de acción de los poderes del Estado

Para el titular de Feprinco, Enrique Duarte, el sector empresarial ha atravesado por años “dificultosos”, atendiendo a los efectos residuales de la pandemia, y la guerra Rusia-Ucrania, que provocaron una inflación a escalada mundial y también otros factores que impactan diariamente en la sociedad, como la suba de combustibles.

Por motivo de fin de año, Duarte emitió un extenso discurso en que -además de hablar sobre las empresas e industrias- apuntó unas falencias que presenta el Gobierno y también los poderes del Estado en general. Señaló la falta de una “voluntad política” para decidir combatir los males que postergan la posibilidad de diseño y ejecución de políticas para el crecimiento sostenido del Paraguay.

Asimismo, dijo que la “gobernabilidad está constantemente amenazada” por una cultura política que gasta su tiempo en estériles conspiraciones y ambiciones grupales que solo persiguen intereses específicos: “la lucha por y para el poder”.

“Es inaceptable que, transcurridas décadas de vigencia democrática, el Poder Judicial no sea capaz de garantizar seguridad jurídica, el Parlamento no haya demostrado su compromiso con el equilibrio presupuestario y que en el Poder administrador no se hayan abolido las prácticas del favoritismo del nepotismo y la distribución feudal del poder”, disparó.

Lea más: Feprinco pide que Senado rechace proyecto de Régimen de Turismo Comercial

La corrupción: “Un problema estructural del Estado”

Continuando, Duarte manifestó que la sociedad civil percibe la falta de una visión que “indique a dónde queremos llegar como país” y lamentó que la corrupción se haya convertido en un problema estructural del Estado.

“Hay que reconocer que ha permeado y taladrado a sectores importantes de la sociedad y del empresariado. Más temprano que tarde hay que comenzar el combate contra la impunidad si queremos evitar llegar al destino donde pareciera nos dirigimos, con que el Estado paraguayo termine siendo un Estado fallido”, refirió.

Incluso, el empresario aseguró que se envió una misiva al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, para instalar una mesa de diálogo sobre la cuestionada situación en el Instituto de Previsión Social (IPS); sin embargo, aún no se conformó tal reunión.

“Todos los días escuchamos los reclamos, que las deudas del sector público se abultan y las autoridades no tienen la respuesta ni la sensibilidad para ofrecer una solución”, dijo.

Lea más: IPS: Bataglia no da la cara, mientras millonaria deuda sigue aumentando