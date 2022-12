Informaciones Rurales del 14/12/2022

Gramíneas y leguminosas aumentan rendimiento de la soja

El cultivo intercalado de gramíneas forrajeras y leguminosas de cobertura ha dado como resultado un aumento de la productividad de hasta un 20% en el cultivo de soja. Este numero fue confirmado tras una investigación de la Embrapa, realizada en seis municipios de Mato Grosso do Sul y validada por productores rurales. Las crotalarias utilizadas en la investigación fueron C. juncea, C. ochroleuca y C. spectabilis. Las gramíneas forrajeras fueron Brachiaria ruziziensis, Brachiaria brizantha (cv. Xaraés) y el Panicum maximum con los cultivares Tamani y Zuri.

Jornada de campo hortícola en Aguaity

Una jornada de campo se realizará entre hoy y mañana a partir de las 8:00 horas en la finca del ingeniero Marcial Benítez, en Aguaity, distrito de Eusebio Ayala, del ramal Piribebuy. Allí se estarán presentando más de 40 variedades de diversos cultivos hortícolas, además de la presentación de productos para control de plagas y enfermedades. Los interesados en participar pueden llamar al teléfono 0981100367.

Senacsa trabaja con auditores canadienses

Auditores de la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos del gobierno de Canadá vienen realizando diversas inspecciones a establecimientos ganaderos, frigoríficos, unidades zonales ubicadas en distintos puntos del país y los laboratorios oficiales del Senacsa, con el objetivo de elevar un informe sobre la situación sanitaria de Paraguay. La auditoría finalizará el 21 de diciembre.

Balance de Capeco recordó quiebre de cosecha

La Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco) realizó su balance anual y donde se destacó la sequía del año pasado que generó un 70% de quiebre de producción de soja, pero en contrapartida la buena cosecha de maíz este año. En lo referente a esta zafra de soja 2022/2023, se estima que los meses fríos repercutirán en una merma de 1 millón de toneladas de la oleaginosa.

Inbio presentó pronóstico de temperaturas hasta febrero 2023

El Instituto de Biotecnología Agrícola (Inbio) presentó su informe de perspectivas climáticas, en el cual señala que para este diciembre se esperan que los acumulados de precipitación se encuentren muy por debajo de lo normal. Para enero se pronostica que, en algunas zonas del centro y centro-este de la Región Oriental, como también en algunos sectores en el Alto Chaco, se observarían temperaturas medias más bajas de lo normal. El resto de la extensión de territorio nacional presentaría niveles por encima de la media normal. En tanto que para febrero de 2023, se estima que los rangos de temperatura media estarían por encima de la media normal.