Luque: Fepasa alquiló renovada ex estación ferroviaria para convertirla en local de tragos

Desde la semana pasada, varios obreros se encuentran “adecuando”, la ex estación ferroviaria de Luque, ubicada en el barrio Bella Vista, ya que el lugar fue alquilado por Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa) para un bar.

Según la primera cartelería, la “Estación 87 Resto Bar”, fue colocada sobre la calle sin salida Pantaleón García. De acuerdo a la descripción del servicio, se ofrecerán desayuno, almuerzo y cena, chopp, tragos, lomitos, chivitos, quesadillas, tacos y picadas.

Nuestras fuentes aseguran que el proyecto tuvo la absoluta aprobación de la Dirección de Inspectoría de la Municipalidad de Luque, a cargo del funcionario Arturo Riveros, con quien intentamos comunicarnos, pero no atendió las llamadas a su celular.

Habilitan bar “para reactivar el movimiento”

El presidente de Fepasa, Lauro Ramírez, dijo que luego de un análisis hecho por la Gerencia de Patrimonio, se decidió que es beneficioso alquilar el lugar “para reactivar el movimiento”, en la zona.

“El lugar será alquilado, no recuerdo el monto, pero el contrato es por usufructo de alquiler. Fepasa es el que alquila. Tenemos todas las especificaciones para estaciones, no pueden realizar ninguna refacción en la estructura en sí.

“Estamos en contacto permanente, pero no te puedo responder específicamente si ahí hubo o no un exceso, no quiero hablar sin saber”, manifestó Ramírez al ser consultado si los trabajos que se realizan en el lugar están autorizados y contemplados en el contrato.

Costosa refacción

En febrero de 2020 fue inaugurada la obra de restauración y puesta en valor de la ex estación ferroviaria de Luque que costó al Estado más de G. 1.800 millones.

El intendente local Carlos Echeverría (ANR cartista) prometió en la ocasión que el lugar sería destinado para un atractivo museo y escenario de grandes y memorables actos culturales.

Además, dijo que los vagones serían mejorados para convertirlos en bibliotecas y cafeterías; sin embargo, hoy en el antiguo edificio cuyas paredes se deterioran nuevamente debido a la desidia municipal, Fepasa decidió convertirlo en un local gastronómico y de tragos.

La exestación incluso fue catalogada como Patrimonio Histórico Nacional, ya que es uno de los primeros edificios construidos para el sistema ferroviario en Paraguay en el año 1861.

