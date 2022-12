Albergue para mujeres “no tiene requerimiento”, dice directora municipal

La directora de Políticas de Género de la Municipalidad de Asunción, Blanca Doncell, dijo que el albergue para mujeres víctimas de violencia ahora “no tiene requerimiento”, en relación a que no habría una necesidad para utilizarlo. El hogar se encuentra cerrado desde hace años, pese a su gran estructura, que a los asuncenos les costó G. 1.000 millones. Doncell no supo explicar claramente por qué está cerrado, pero dijo que no está abandonado y sólo faltan algunas refacciones.