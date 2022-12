“Los dos candidatos colorados son vencibles”, dice el senador Amado Florentín

Amado Florentín, senador del PLRA, dialogó este domingo en el programa “No tiene nombre”, de ABC Cardinal. “Yo noto en la dirigencia que los que están en los procesos electorales, conflicto prácticamente 0 en nuestro departamento, Cordillera. No hay declaraciones fuertes, se daría la fiesta en paz como se dice”.

En cuanto a su partido y la oposición en general, al sector que se abrió de la concertación encabezado por Euclides, y ante la posibilidad de un abrazo entre los sectores después del 18, declaró, “yo no podría plantear un dialogo entre los sectores”.

Lea más: Precandidato a diputado hace propuestas para la comunidad Lgtbi+

“Sin embargo, el dialogo es el que debe conllevar a debatir proyectos, programas para el nuevo gobierno, eso ya en la Alianza, una concertación total, eso es lo que esperamos”, concilió.

De los liberales, el ambiente entre el efrainismo y los otros sectores a nivel país según comentan no se siente el ambiente muy conflictivo, pero si hay una suerte de aislamiento entre los sectores. Entre Marín Burt y Hugo Fleitas, los otros candidatos liberales, no tienen un discurso de confrontación contra Efraín.

“Creen ambos que la confrontación directa no es el camino para llevar la adhesión del electorado liberal, yo tengo esa tesis, no creo que la confrontación, la crítica lleve a absolutamente nada. Se plantean los proyectos, los programas, planes, los sueños para cada proyecto electoral. Y el elector liberal y la ciudadanía en general va a optar por el candidato de su preferencia”, señaló.

En cuanto a Cordillera y las expectativas que observa el senador liberal, destacó, “bastante bien estamos trabajando y dialogando. Va a estar interesante la puja electoral el día de mañana”.

Las votaciones vía urnas electrónicas, con listas más abiertas que en las otras elecciones, voto preferencial, ¿cómo asimila el electorado? “Así como en las elecciones municipales este sistema crea un todos contra todos. En Cordillera tenemos 4 diputados por cada lista y los 4 compiten”.

“No es el 1 y el 2, sino todos compiten. Y también ahí se dan fricciones entre compañeros del mismo equipo, eso es lo que genera el nuevo sistema electoral de voto preferencial”.

El sistema de financiamiento político vigente, la ley y mayor control fueron evaluados por el legislador. “Yo fuí uno de los proyectistas del la ley de financiamiento cuando estaba como diputado”, recordó.

“La modificación de la ley de financiamiento que estaba luego vigente, hay muchas cosas que mencionar, de repente no es muy aplicable, o cosas que faltan agregar a la ley. Pero, evidentemente el financiamiento político debe ser controlado y nosotros no podemos estar ajenos a lo que debe ser”.

“Creo que debe ser perfeccionado, no se puede decir que no funciona, que no sirve para nada y tirar todo para derogar la ley”, aseveró.

“Los dos candidatos colorados son vencibles”

Sobre el partido colorado, ¿quién le parece que le conviene más a la oposición que gane, Santiago Peña o Arnoldo Wiens? “Yo pienso que esta vez los dos tienen el mote de ´oficialista´, esta vez no pudieron construir que un sector es de la ´oposición y el otro es el oficialista´, como sucedió en otras elecciones. Para mí los dos son vencibles, no veo que uno de los dos nos convenga más”.

Prosiguió el legislador, “el Partido Colorado es un sentimiento, es un partido fuerte y va a ser fundamental el dialogo de toda la oposición, de tal forma a llevar al candidato de la concertación a la presidencia de la República el 30 de abril”.