¿Qué animales venenosos hay en Paraguay y qué hay que hacer en casos de accidentes?

En comunicación con ABC Cardinal este sábado, el doctor Andrés Canese, bioquímico del Laboratorio Central del Ministerio de Salud Pública, habló de la situación en Paraguay en torno a los accidentes con animales venenosos, un tema que cobró particular relevancia esta semana luego de la muerte de un niño de siete años a consecuencia de la mordida de una serpiente en Curuguaty y el reporte de otra muerte por circunstancias similares hoy en Amambay.

El doctor Canese dijo que existen muchos mitos e ignorancia en torno a los ataques de animales ponzoñosos, y que mucha gente “no dimensiona las consecuencias” de estos accidentes.

En Paraguay existen tres grupos de serpientes venenosas – las “jarara”, que se dividen en ocho especies distintas en el país; las mbói chini o serpientes de cascabel, o las víboras de coral –, y los ataques de estas víboras son el tipo de accidente con animales venenosos más frecuente en Paraguay.

Si bien existe una gran diversidad de especies de serpiente en Paraguay, solo esas tres especies mencionadas – que equivalen a alrededor del diez por ciento de las víboras en el país - son venenosas.

En caso de una mordedura de serpiente, lo primero que se debe hacer es intentar identificar si se trata de una serpiente venenosa, por lo que se recomienda no destruir al animal sino, en lo posible, capturarlo o al menos tomarle una fotografía para presentar al momento de llevar a la víctima a un centro de salud.

Se recomienda poner en reposo a la persona mordida, realizando el traslado a un centro asistencial de una forma que no requiera que esta haga mucho esfuerzo físico, e hidratarla lo más posible, además de hacer una limpieza de la zona de la herida para evitar infecciones y aplicar una vacuna antitetánica.

El doctor Canese recordó que medidas de “primeros auxilios” como aplicar un torniquete a la zona de la herida, intentar succionar el veneno de la misma o realizar cortes es absolutamente contraproducente y está enfáticamente desaconsejado.

Alacranes

Luego de las mordidas de serpiente, las picaduras de alacranes o escorpiones son el segundo tipo más frecuente de accidentes con animales ponzoñosos en Paraguay.

Una de las especies de alacrán más común en Paraguay, las del género Tityus, son muy venenosas, aunque no demasiado agresivas, solo picando en caso de sentirse presionadas o amenazadas, generalmente entrando en contacto con humanos cuando se meten entre ropas.

Al igual que con las serpientes, la mayoría de las especies de alacranes en Paraguay no son venenosas, y el doctor Canese señaló que los escorpiones ponzoñosos generalmente pueden ser diferenciados de los que no lo son por el aguijón, que es doble en los animales venenosos; o las pinzas, que suelen ser más finas en los alacranes ponzoñosos que en los que no son venenosos.

Los alacranes ponzoñosos, explicó el bioquímico, inoculan un veneno neurotóxico muy doloroso pero que por lo general no reviste gravedad, aunque podría suponer un peligro grave o incluso mortal especialmente en niños pequeños.

En caso de picaduras de alacranes, lo recomendado es el traslado inmediato de la víctima al Instituto de Medicina Tropical en Asunción o a un hospital regional en el interior del país. De nuevo, torniquetes u otras medidas como las mencionadas pueden perjudicar gravemente a la víctima.

Arañas

Se registraron casos de muerte en Paraguay por picaduras de arañas como la viuda negra, que son extremadamente ponzoñosas pero cuyos ataques son infrecuentes.

El doctor Canese explicó que por lo general los humanos se encuentran con esas arañas en el campo o en casas abandonadas.

Las viudas negras – que no necesariamente son negras sino también pueden ser marrones – no suelen ser agresivas, pero reaccionan mordiendo cuando sienten presión física. Su mordida es extremadamente dolorosa y puede producir vómitos, mareos o incluso un paro cardiorrespiratorio.

El Instituto de Medicina Tropical es el único centro de salud en Paraguay que cuenta con un antídoto para este tipo de accidentes.

Otro arácnido venenoso, cuyos accidentes son más frecuentes en Paraguay, es la “araña de rincón” o “araña violinista”, cuyo tamaño no suele superar los tres o cuatro centímetros de diámetro y cuya mordedura no duele pero tiene un efecto necrótico que causa llagas en la zona de la herida que pueden revestir gravedad y, en casos más infrecuentes, el veneno puede ingresar a la sangre y provocar hemólisis o la destrucción de glóbulos rojo y puede tener consecuencias mortales.

Igualmente, el doctor Canese señaló a la “ñandu pakova” o araña bananera, cuyos ataques no son frecuentes, pero tienen un efecto extremadamente doloroso y posiblemente fatal.

Abejas, avispas o ciempiés

Tampoco son inéditos los hechos de ataques mortales de abejas o avispas, en particular involucrando a abejas africanas, que son muy agresivas.

En casos de personas alérgicas, explicó el doctor Canese, la picadura de una sola abeja puede ser suficiente para causar una reacción alérgica “exagerada” del cuerpo, que puede matar. En casos de personas no alérgicas, por lo general se requieren alrededor de cien picaduras para que exista peligro de muerte.

No existen sueros anti-veneno para ataques de abeja, aunque en personas alérgicas la reacción a la picadura puede ser paliada con epinefrina.

Consultado sobre los ciempiés, el doctor Canese explicó que esos insectos sí son venenosos y su veneno causa mucho dolor, pero no tiene consecuencias graves. Estos animales no son agresivos y casos de picadura son extremadamente infrecuentes.