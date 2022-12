“Es un momento histórico con padrones abiertos”, dijo Efraín Alegre

“Yo estoy seguro que en las próximas elecciones todos, absolutamente todos los sectores estaríamos trabajando en unas elecciones únicas y con un padrón abierto”, opinó Alegre.

“Dejamos para la historia los padrones y las afiliaciones de los partidos y entendemos que cuando hay que resolver, el próximo gobierno lo tiene que hacer, el pueblo paraguayo... No un sector, sino la gente, la ciudadanía y de la manera más abierta”, explicó.

Lea más: Alegre promerte "barrer" toda la basura del Indert

Se mostró contento. “Sabemos que esta jornada de hoy va a ser con una participación importante, habrá seguramente algunas cuestiones como siempre, a pesar de que toda la mañana se ha desarrollado con mucha normalidad la constitución de las mesas”.

Según el precandidato de la Concertación, normalmente solemos escuchar algunos inconvenientes; sin embargo, “hoy con un padrón mucho más amplio, con muchas más mesas, no hemos encontrado ningún tipo de incidente, lo cual nos alienta mucho”.

Momento histórico de la ciudadanía

“Estamos realmente satisfechos, contentos esperamos que hoy la gran ganadora sea la Concertación, que sea el pueblo paraguayo. Estoy seguro que así va a ser”, expresó.

Añadió: “Estoy seguro que esta noche vamos a celebrar un encuentro entre todos los sectores que integramos la Concertación para festejar el resultado que nos va a dar una victoria contundente de la Concertación”.

Soledad Núñez, dupla de Alegre y precandidata a la vicepresidencia, por su parte, saludó a toda la ciudadanía. “Que se está despertando, que se está levantando, aquellos apoderados, veedores que son piezas fundamentales en la democracia. Hoy estamos viviendo un momento histórico sin precedente en nuestra democracia”, reafirmó.

“Más participación es mejor democracia, en su momento desbloqueábamos las listas para el congreso, hoy desbloqueamos los padrones”, señaló.

Momento histórico en la vida cívica

“Yo como independiente puedo acudir por primera vez, puedo acudir a votar en unas internas, y sé que muchos independientes también están ansiosos por participar, ser protagonistas del futuro de nuestra nación”, expresó.

“Hoy celebramos a la democracia, la vida cívica, hoy celebramos con participación, y con decisión un momento demasiado importante en nuestro país”.

Llamó a votar. “Quiero invitar a todos los ciudadanos aquellos que están quizás defraudados de la política que no se queden en sus casas, hagamos uso del mayor poder ciudadano que es el voto, acudamos a los colegios electorales”, instó.

Se dirigió a los jóvenes, “manifestemos nuestra simpatía, nuestra preferencia por un candidato pero no nos quedemos de brazos cruzados”.

Momento histórico para la juventud

La voz femenina de la concertación se dirigió a la juventud en especial. “Aquellos jóvenes que están desanimados, no ganamos nada quejándonos en Twitter, en Facebook, de la situación de nuestro país”, analizó.

“El primer paso es participar, para poder exigir a nuestros representantes que resuelvan los problemas que nos afectan”, remarcó.

“En la Concertación Nacional estamos seguros que estamos escribiendo un nuevo capitulo en la historia nacional”, amplió.

El partido no está por encima de las personas

Alegre declaró que “esta es una elección para seleccionar a la chapa de la Concertación y el resultado va a significar precisamente quién o cuál de las chapas representa a la Concertación de eso se trata, por supuesto”.

“No se trata de que el partido este por encima de las personas, acá se trata de que la patria está por encima de los partidos y de las personas, y en ese compromiso estamos nosotros”, recordó.

En cuanto a los reportes mencionó que “todos los reportes que tenemos son fantásticos, normalmente uno recibe llamadas a las 6:30, que no llegó alguna autoridad de mesa, o hubo un conflicto en la constitución de las mesas. Yo no he recibido hasta ahora ningún llamado de ningún incidente”.

“Estamos contentos porque estas elecciones tienen muchas más mesas que otras, estamos muy bien organizados. Estamos optimistas. Vamos a tener un día fantástico para la Concertación”, destacó.

“Convocamos, llamamos a todos los jóvenes que expresen el sentido de sus esperanzas con el voto, de que es lo que quieren para el Paraguay, estamos optimistas con la participación de la juventud”.

Soledad añadió que “cerca de 10 mil personas entre veedores, apoderamos, el equipo logístico y los demás movimientos también tienen sus equipos. Tenemos 25.000 personas que están acompañando las elecciones de la concertación nacional”.

Por las mujeres

“El espacio de las mujeres es fundamental en la Concertación Nacional, si no fíjense las chapas, las mujeres estamos presentes en espacios de decisión. En la otra vereda, en la ANR deberían tener y hoy no lo tienen”.

Las cifras históricas

“Nosotros tenemos un histórico, en el 2017 tuvimos una participación rondando los 300.000 electores, el Partido Radical Auténtico es un partido que tiene una participación de 35-40% y en las generales solemos triplicar”.

“Participamos en las internas 300.000 y en las generales tenemos 1.100.000 votos. Tenemos un crecimiento extraordinario en las generales. Creemos que hoy al habilitar a todos los sectores espero que tengamos más de ese histórico que se suele dar”, finalizó Alegre.