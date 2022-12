Paraguay no puede recibir US$ 17,8 millones para medioambiente por falta de un decreto

Desde el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) anhelan que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, firme este año el decreto reglamentario que habilite el “Fondo para el Cambio Climático”. De esta manera, el país podrá recibir US$ 17,8 millones que serán destinados a proyectos ambientales, refirió la directora de Planificación Estratégica del Mades, Graciela Miret. El dinero está disponible desde 2019, pero no se puede recibir porque aún no se creó el fondo.