No te conviertas en asesino al volante: “No manejes ka’ure”

Agustín Saldívar, director del Hospital de Trauma, encabezó hoy la conferencia de prensa en la que se lanzó la campaña “No manejes ka’ure”. Claudia Maldonado, directora del Observatorio Vial de la Agencia; Guido Velázquez, director de Educación del MITIC, y Laura Centurión, madre de una víctima de accidente de tránsito a causa del alcohol, también estuvieron presentes.

“Cuando uno agarra el volante bajo los efectos de drogas, estupefacientes o del alcohol, uno está jugando con fuego, a convertirse en una bomba. Ahora estamos prácticamente al tope, con 1.915 pacientes en una semana, 1.108 en urgencia, 222 víctimas de accidentes viales en la semana, 161 motocicletas, 94 agresiones, 3 fallecidos y 7 menores de 12 años transportados en moto”, indicó Saldívar.

El doctor mencionó que cuentan con muchos pacientes internados en terapia, 11 de los cuales llegaron solo el lunes y están en pasillos debido a que no pudieron internarlos por falta de espacios. Están en camillas, en espacios donde logran darles atención, pero sin destino en cama de internación.

“Tenemos una sobrecarga de pacientes y el espacio ya está saturado. Evitemos manejar bajo los efectos del alcohol”, dijo.

No manejes ka’ure: “Un cambio de comportamiento”

Por su parte, Guido Velázquez, director de Educación de Mitic, manifestó: “Buscamos generar conciencia para lograr un cambio de comportamiento, teniendo en cuenta los altos índices de siniestros viales a consecuencia del alcohol cada fin de semana y especialmente en fechas festivas”.

“Queremos generar conciencia, salvar vidas y que estas vidas sean un reencuentro familiar y que las noticias al día siguiente no sean de heridos, muertos. No estamos en contra de la diversión, pero sí que a la hora de manejar, la persona piense antes de hacerlo”, añadió.

“Vos decidís cómo tomás el volante. Hay alternativas, plataformas, taxis, conductor designado... Vamos a distribuir materiales de concienciación en semáforos, bares, centros de diversiones, tratando de concienciar a la ciudadanía”, afirmó por su parte Saldívar.

“Seamos responsables”

A su vez, Laura Centurión, madre de una víctima de accidente de tránsito a causa de mujeres alcoholizadas, brindó su testimonio y pidió a la ciudadanía ser responsable.

“A mí me robaron la vida de mi hijo dos mujeres, dos asesinas al volante, ka´ure. Él se iba a su trabajo y ellas volvían de su viernes de soltera. No solamente robaron su vida, sino nuestras vidas. Nadie está preparado para enterrar a un hijo. Toda una familia se entierra con ese hijo. Seamos responsables, no manejemos ka´ure. Mi hijo era un joven de 20 años, con muchos sueños, proyectos, todo apagaron de él, a causa del alcohol”, lamentó Centurión.

“Como mamá, con este dolor en el corazón y con esta herida abierta que jamás se va a cerrar. Por favor, seamos responsables, ya no más ausencias, ya no más muertes. Duele muchísimo”, afirmó.

De acuerdo a los datos, entre julio y setiembre de 2022, el 60,9% de los fallecidos fueron por choque en accidentes de tránsito.

Desde el Hospital de Trauma, profesionales médicos apelan a la conciencia de la ciudadanía y la alienta a cuidar sus vidas y las de los demás, especialmente en estas fechas, para evitar ausencias en la mesa.