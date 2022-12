Pilar, sin hemodiálisis y terapia intensiva por falta de mantenimiento de equipos

El Hospital Regional de Pilar cuenta con 5 máquinas de hemodiálisis de las cuales dos no están en funcionamiento por falta de mantenimiento. Por ahora, el Hospital Regional no cuenta con los recursos económicos para que los técnicos de una empresa realicen los mantenimientos adecuados.

Lea más: Beba sufre una fractura en la clavícula al nacer en el Hospital Regional de Pilar

El director del centro, doctor Anibal Vera Lima, dijo que son 24 los pacientes que actualmente realizan la sesión de diálisis en el nosocomio local, tanto asegurados del IPS y pacientes del hospital público. ”Los tres turnos están completos, aquí nosotros atendemos a los pacientes ministeriales y a los asegurados del IPS. Tenemos 24 pacientes en total, en el turno mañana, tarde y noche de lunes a sábados son sesiones trisemanales de los pacientes”, relató.

Añadió que en este momento no tienen la capacidad de poder agregar a más pacientes dentro del servicio debido a la falta de mantenimiento preventivo de las dos máquinas. “Todos los pacientes que hoy día necesitan de diálisis la están recibiendo semanalmente. Un paciente asegurado del IPS tengo entendido que se fue a San Ignacio Misiones porque su seguro le cubre en un centro privado”, explicó.

Lea más: Suspenden cirugía por falta de un anestesiólogo en el hospital Regional de Pilar

Resaltó que cuando el hospital no puede dar respuesta, el IPS se hace responsable de su asegurado. “Nosotros tenemos 11 pacientes asegurados dentro del sistema ministerial público, le estamos dando una mano a los asegurados de Pilar y del departamento. Capacidad de agregar a más pacientes es lo que no estamos teniendo. Estamos esperando los desembolsos para realizar el mantenimiento preventivo. Nosotros no podemos incurrir en impericias de agregarle a más gente dentro de los turnos. Si las máquinas no están en condiciones, no podemos brindar una atención de calidad” refirió.

Detalló que el mantenimiento corre por cuenta del Hospital Regional de Pilar o por la Duodécima Región Sanitaria, en la que se encuentran buscando fuentes de financiamiento para que las máquinas vuelvan a funcionar.

Con relación al costo del mantenimiento, el director Vera no supo precisar y añadió que depende de qué tipo de mantenimiento se le va a realizar. “Hay mantenimiento correctivo con reseteo o actualización de software y mantenimiento preventivo; cambios de algunas piezas; entonces, varía mucho. Es imposible decir G. 2 millones, 5 millones o 7 millones porque no sabemos exactamente qué es lo que se va a hacer y qué es lo que se va a cambiar”, explicó.

Detalló, asimismo, que las máquinas tienen componentes de vida útil y que estos deben ser cambiados, como así también cada hora necesita de una limpieza y una nueva actualización del equipo.

Por su parte, el encargado de la sala de hemodiálisis, doctor Pablo Penayo, dijo que la mayoría que asisten a la sesion de diálisis son personas mayores de edad, aunque admitió que también están personas jóvenes de 20 y 24 años que son asistidos.

Explicó que existen personas que están en la lista de espera para recibir el trasplante de riñón. “Por eso, siempre hacemos énfasis a la conciencia de la población para la donación de órganos. Nosotros le estamos preparando a nuestro pacientes para el trasplante que oportunamente estamos esperando que sean beneficiados”, comentó.

Camas de terapia intensiva, también sin mantenimiento

El servicio de camas de terapia intensiva fue instalado durante la pandemia en el Instituto de Previsión Social de Pilar, que en ese momento se encontraba funcionando como un hospital integrado.

De las 5 camas instaladas, dos necesitan también de mantenimiento, principalmente en los aparatos respiratorios.

Según el director del Hospital Regional de Pilar, el servicio de terapia intensiva sigue funcionado como integrado en el Instituto de Previsión Social (IPS). “Ambos funcionarios del IPS y del Ministerio de Salud están prestando servicios en la sala de terapia intensiva integrada, que se encuentra en el edificio del IPS. Los equipos respiradores necesitan mantenimiento preventivo, todo eso ya está estipulado dentro de un combo, estamos esperando el desembolso del Consejo Regional de Salud para poder garantizar”, declaró.

“Una vez que se cobre el desembolso a través del Consejo Regional de Salud, se va a poder realizar todos los mantenimientos que están pendientes de los cuales dos respiradores necesitan mantenimiento correctivo y uno preventivo”, agregó Vera.