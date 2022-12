Municipalidad de Asunción: estaciones de servicio no se podrán desmontar

El Dr. Benito Torres, asesor Jurídico de la Municipalidad de Asunción, habló sobre los fallos de la máxima instancia judicial sobre la situación de las estaciones de servicio en la capital del país. Aclaró que el municipio va a dar cumplimiento a las órdenes judiciales jurisdiccionales dictadas al respecto, pero no se podría desmontar las estaciones de servicio que fueron instalados.

Lea más: Corte dice que surtidor de Horacio Cartes se debe cerrar

“Acá tenemos dos situaciones porque tenemos dos fallos. Uno por el que se rechaza la acción de inconstitucionalidad por una cuestión formal, prácticamente porque no justificaron la legitimización para la promoción de la acción. Otro fallo donde sí se toma la acción de inconstitucionalidad que sí se estudia el fondo de la cuestión y donde se asienta como precedente negativo el hecho teóricamente que fue atacada, que es la distancia, no toda la ordenanza, cercena algunos derechos individuales”, manifestó.

Municipalidad no puede retrotraer un fallo

La Municipalidad de Asunción se acoge en el principio de legalidad. En ese sentido, pretender desmontar las estaciones de servicio, jurídicamente no se podría. Sentenció que al momento de la aprobación de los trámites de las estaciones, la distancia no estaba vigente. “Yo no puedo retrotraer un fallo del día del hoy al momento de la medida cautelar. Por eso dice acá levantar la medida cautelar”, señaló.

Lea más: ¿Medidas contradictorias? Corte aprueba construcción de gasolineras a menos de un kilómetro

Agregó además que cualquier acto que se realice y cause algún perjuicio, se tendrá que pagar entre todos los ciudadanos. “No es que vamos a pagar solo la Municipalidad, sino la ciudadanía. El principio de legalidad así me lo dice”, declaró.

Manifestó además que las declaraciones del ministro de la Corte Víctor Ríos no se refleja en el fallo que él dicto y justificó la acción de inconstitucionalidad. “En ningún momento, ni el que rechazó, ni el que acoge favorablemente, él explayó lo que estaba exponiendo”, aseveró.

Proponen una nueva ordenanza Municipal

Aclaró que, tras la disposición, la Municipalidad de Asunción ya encara un proyecto de Ordenanza Municipal que fue remitido a la Junta Municipal y se encuentra en pleno estudio

Asimismo, con este dictamen municipal buscarán resolver caso por caso.

Aseveró que se trata de algo serio que trata sobre temas socioambientales, de seguridad. Entre ellas también estaba la cuestión de los 1.000 metros. “La ordenanza estamos haciendo de manera objetiva como ente regulador. Ya se pondrán las cuestiones jurídicas, políticas o lo que fuere”, resaltó.