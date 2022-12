Gremio de Enfermería se pronuncia ante maltrato de colegas en el Hospital de Paraguarí

Los profesionales de la salud de las diferentes áreas son contratados para cumplir una función específica y cuando asume el compromiso saben de sus horarios, sus obligaciones y un médico no puede atribuir a la enfermera ni al residente sus funciones, dijo el Director Benítez.

El médico explicó que la Asociación de Enfermeras sale al paso de lo que ocurrió el 2 de diciembre pasado, donde los padres de un niño de 4 años recurrieron al Hospital Regional a las 04:00, porque su hijo estaba con un cuadro de vómitos y dolor abdominal.

El director dijo que las enfermeras fueron a insistir con la pediatra Karina Méndez, quien ese día estaba de guardia en la sala de Urgencias Pediátrica, fueron maltratadas por la médica quien se negó en levantarse para asistir al niño.

El Dr. Benítez explicó también que la Dra. Méndez pidió a una de las cuatro enfermeras que estaba de guardia para que aplique algunos medicamentos, pero los padres del niño no permitieron y le llevaron al hijo al Hospital Rigoberto Caballero de Asunción.

Solo se pide cumplir horario y funciones

“Esto fue lo que colmó el vaso en el Hospital la médica en cuestión ya venía teniendo otros hechos que sus superiores venían registrando y esta vez pretendió delegar funciones a enfermeras y eso es grave. Si el pediatra o cualquier médico no me va servir para atender a los pacientes, no podrá trabajar conmigo, aquí no existe ninguna persecución política ni laboral, lo que me conocen saben aquí solo se pide cumplir sus horarios y sus funciones”, dijo el Dr. Benítez.

Sobre este tema en particular “me entrevisté con ella, trató de justificarse y como a fin de año se evalúa el desempeño, ella sacó dos de calificación por lo que ya no se le renovó su contrato” y eso también deben entender los médicos agremiados que sin saber buscan culpables y deben exigir a sus asociados que hagan también mea culpa como profesionales, manifestó el profesional de la salud.

Gremio de Enfermería no permitirán amedrentamiento

La APE en su comunicado señala que desacreditan cualquier improperio que se genere por parte de otros profesionales de la salud que quieren descalificar la gran labor del personal de enfermería, que son celosos de los niños y los adolescentes en resguardar en lo más básico que es la atención oportuna de la salud y que tienen como norte el bienestar superior de los niños y adolescentes como reza el Código de la Niñez y la Adolescencia.

Además, el gremio de enfermeras menciona que no permitirán el amedrentamiento ni el mobbing laboral y exigen se tenga en cuenta las funciones correspondientes del personal de enfermería y no que se les delegue funciones que no les corresponde.

Finalmente exigen un ambiente laboral, seguro y fiable para todo el personal de enfermería para que pueda brindar calidad y calidez y trabajo en equipo eficaz.