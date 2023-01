¿Maternidad en crisis?: mujeres prefieren un perro a un hijo, según cura

El padre Reinaldo Roa Servín, párroco de la Catedral asuncena, presidió este domingo la primera misa del año. En la ocasión, se refirió a la Virgen María, quien se enfrentó al hecho de ser madre.

Recordó que María debía contar a José que estaba embarazada sin ser este el padre biológico y que, como adolescente, también debía contar a sus padres lo ocurrido, resaltando que “fue valiente y fue ejemplo”. “La maternidad de María es la que consagra hoy el don tan maravilloso de ser madre”, dijo.

Lea más: Fiscalía allanó clínica por un presunto caso de aborto y hay dos detenidos

Luego indicó que así como María adolescente, hay muchas adolescentes en esa situación. “No saben qué hacer porque no sienten el acompañamiento de su familia, más bien se sienten juzgadas y criticadas. ¿y qué es lo primero que va a pensar esta joven? En abortar”, relató.

Lea más: Menores de 16 y 17 años podrán volver a abortar en España sin permiso paterno

“La maternidad está en crisis porque se pide el derecho de abortar. Cuántas mujeres hoy dicen ‘no quiero tener hijos, prefiero tener un perro que un hijo’, y adoptan una mascota para tenerle como un hijo. No digo que adoptar una mascota esté mal, pero no podemos poner a la altura de un niño”, manifestó el párroco.

No hay que tener miedo de hablar del aborto

“Ya las mujeres no quieren tener hijos y las que se embarazan quieren abortar”, prosiguió. Dijo que por ello desde la fe se tiene que direccionar a los niños para enseñarles sobre la fe y el don de la maternidad. Agregó que no hay que tener miedo de hablar de estos temas (aborto), de la realidad, y que el mejor ejemplo es María.

En otro momento también se refirió a la importancia de ser hombres de paz y de no reaccionar con violencia ante las provocaciones.

Lea más: La maternidad no es un plan

Finalmente, dio gracias por la maternidad de María y porque a través de la maternidad se sigue compartiendo la fe.

Lea más: Pañuelazos y actos online para celebrar dos años de aborto legal en Argentina

“Porque si en algún momento mi madre me hubiese abortado, yo no estaría aquí predicando. Gracias a ese Don de la vida hoy estamos acá. Gracias a que ella no se dejó llevar por su entorno, quizá por algunos problemas o situaciones que tuvo que enfrentar, sin embargo, dijo sí. Por eso, nosotros como cristianos damos hoy gracias”, concluyó.