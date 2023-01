SET presentará este lunes denuncia contra el director del Mercado 4

El jueves pasado, un día antes de la fecha de los “Reyes Magos”, el director de Mercados de Asunción, Juan Villalba, nuevamente protagonizó un cuestionable hecho. En zona de la Avda. Eusebio Ayala, Villalba habría obstruido el trabajo y echado a unos funcionarios de la SET, según denunció primeramente en redes sociales el viceministro de esta institución, Óscar Orué.

“A la pobre gente lo único que quieren es apretarle. Déjense de joder. En mi casa, esto es el Mercado 4 hermano y tenés que pedir permiso para entrar acá, pero qué calle ni qué nada. Agarrale a tu gente y se me van de acá, vayánse de acá; yo les estoy diciendo que se vayan”, es lo que se escucha decir a Juan Villalba en un video compartido por el viceministro de Tributación.

Ante esto, Orué ya había anunciado que presentará una denuncia penal contra Villalba, confirmando que será este lunes a primera hora en la Fiscalía General por los hechos de resistencia y coacción grave, según detalló en comunicación con ABC Color.

Como parte de la denuncia se detalla que el funcionario de la municipalidad de Asunción “abusa considerablemente de la función pública que desempeña”, atendiendo que impidió que una institución ajena a la que él administra realice controles tributarios a los comerciantes.

La versión del director del Mercado 4

El director del Mercado 4, Juan Villalba, ya protagonizó una serie de incidentes ejerciendo su cargo, incluso llegando hasta una golpiza con un permisionario tras una entrevista en un canal de televisión.

Sobre este último hecho, Villalba había indicado a ABC Cardinal que él acudió al lugar ante supuestas denuncias de permisionarios que afirmaban que estaban siendo maltratados por los fiscalizadores de la SET.

“Al recibir esa denuncia me apersono y les digo a qué venían, cuál era la situación, porque no estaba en nuestra hoja institucional, y entonces el inspector de apellido Carmona actúa de manera prepotente diciendo que no necesitaba mostrarnos nada”, relató.

Como parte de su descargo, había detallado que él no había recibido notificación alguna sobre los trabajos que iban a realizar los funcionarios de la SET.

