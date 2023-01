Director del Mercado 4 afirma que denuncia de la SET en su contra es “descabellada”

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, el director del Mercado 4 de Asunción, Juan Villalba, volvió a explicar desde su punto de vista los incidentes que protagonizó con funcionarios de la Secretaría de Estado de Tributación (SET) el pasado jueves.

Funcionarios de la SET que realizaban controles a comerciantes ubicados sobre la avenida Eusebio Ayala en la previa del día de los Reyes Magos, una de las jornadas de mayor afluencia en esa zona comercial de la capital en todo el año, denunciaron que Villalba y otros funcionarios del Mercado les impidieron realizar su trabajo y los expulsaron del sitio.

Lea más: Convocan al director del Mercado 4 por incidentes con funcionarios de la SET

Villalba, por su parte, afirmó que hubo reclamos de permisionarios del Mercado por supuesto maltrato de los inspectores de la SET y que él mismo fue verbalmente agredido cuando fue a ver qué estaba ocurriendo.

El director del Mercado 4 volvió a relatar su versión de lo ocurrido, afirmando que ante el aviso de los supuestos maltratos envió a su jefe operativo a verificar lo ocurrido y recibió un aviso de que sus propios funcionarios fueron maltratados por los enviados de Tributación.

“A las 18:00, en una de mis recorridas en Eusebio Ayala, me encuentro con (los funcionarios de la SET), les pregunto qué estaban haciendo y fui maltratado por ellos. Me quedé sorprendido porque la pregunta fue simple y normal, es entonces que digo: ‘A la puta, vienen a mi casa, me tratan mal, le tratan mal a la gente y encima se dan por enojados. Si me van a tratar mal, váyanse’”, relató.

Lea más: SET defiende sus facultades para controlar cumplimiento de las obligaciones tributarias

Villalba insistió en que no hubo intención de impedir el trabajo de los fiscalizadores de la SET, señalando que estos comenzaron su operativo en el Mercado el jueves a las 15:00 y trabajaron normalmente durante tres horas antes del incidente.

El director del Mercado consideró el incidente como “un impasse totalmente innecesario y desafortunado”, pero afirmó que la denuncia hecha en su contra por la SET, por supuesta resistencia y coacción grave, es “descabellada”.

“Yo en ningún momento amenacé ni opuse resistencia a una autoridad. Se van por un lado totalmente descabellado; no sé qué buscan”, cuestionó.

Villalba fue convocado a comparecer este miércoles, a las 11:00, ante la Junta Municipal de Asunción para brindar explicaciones sobre lo ocurrido el pasado jueves.