Nakayama dice que Nenecho malversó fondos que eran para el mirador de Itá Pytã Punta

El excandidato a intendente de Asunción y actual candidato a senador, Eduardo Nakayama se refirió a lo sucedido en el mirador de Itá Pytã Punta, asegurando que el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, tenía recursos para reparar el espacio, tras una reasignación presupuestaria del 2020.

Según Nakayama, la Junta Municipal había aprobado una emisión de bonos por G. 200.000 millones y el primer punto que aparecía era para la inversión de unos G. 13.000 millones eran justamente para el mirador de Itá Pytã Punta.

“Si el intendente Óscar “Nenecho Rodríguez dice que no tiene recursos entonces él está confesando haber malversado los recursos de la emisión de bonos que especificamente debía ir una parte para el mirador de Itá Pytã Punta”, aseguró Nakayama.

El político liberal pidió a los concejales de todos los partidos que pidan cuentas al intendente de qué se hizo con ese dinero, dinero que asegura él haber recibido la información de que se utilizó para pagar deudas con los bancos privados, mientras el mirador se encuentra en peores condiciones que las que tenía cuando se inauguró hace más de 20 años.

El mirador era un punto estratégico durante la colonia

En su faceta de historiador, Nakayama recordó que el peñón de Itá Pytã Punta es uno de los últimos vestigios de la formación original de Asunción, que junto con el cerro Lambar’e y el ya extinto cerro Tacumbú, conformaban parte de las formaciones del bosque atlántico del Alto Paraná.

“Cuando venían los navegantes españoles era el último recodo antes de llegar a Asunción. Allí en Itá Pytã Punta se tenían puntos de avistamiento y de control ,una vez que ya se establecieron los españoles, para poder verificar la eventual llegada de enemigos que solamente podían venir del sur”, aseguró Nakayama.

Cuenta Nakayama que los españoles tenían puestos de vigía que incluían “el cerro Ñemby, que se convirtió en cartera, tenían otro en el cerro Lambaré, otro en Itá Pytã Punta y el último de ellos que estaba ya cerca del centro de Asunción que estaba en la Loma San Jerónimo”.

Señala además el historiador que los puestos de guardia “tenían un sistema de comunicación entre ellos para poder avisar, que eventualmente podían incluir señales de humo.

Asunción está más abandonada que nunca

Nakayama puntualizó que Asunción está entrando en la recta final para la celebración de los quinientos años de la fundación de la ciudad en un estado de absoluto abandono. “Es una pena que la cabecera de la conquista del río de la Plata que es la madre de ciudades, esté en este estado de dejadez y que el cetro histórico esté de esa manera verdad”.

Criticó el hecho de que se haya continuado con el proyecto de instalación de los edificios de gobierno que debían ser la parte final del fallido proyecto de metrobús. “Esa es la muestra más clara y latente de cómo se hacen mal las cosas. ¿Dónde está el metrobus? ¿cómo va a allegar la gente?, ¿dónde va a estacionar?”.

Por último, Nakayama señaló que no existe en toda la región del río de la plata una ciudad con la historia que tiene la ciudad de Asunción y acercándonos a sus quinientos años lo que le vamos a dar a la capital es un estacionamiento tarifado. “No pensamos en la conservación del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico de la ciudad, no pensamos en la revitalización del centro, no pensamos en los frentistas”, indicó.

“No existe otro caso de una capital como la nuestra que está sufriendo un despoblamiento. Nuestros hijos, nuestros nietos se están yendo a otro lado. No encuentran espacio para crecer en Asunción. Nuestro centro está tomado por chespiceros, tomado por cuidacoches”, concluyó.