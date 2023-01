IPS: pandemia es la excusa para no reactivar la residencia de adultos mayores que costó US$ 8 millones

El Centro Residencial Especializado de Atención y Apoyo para el Adulto Mayor (Cream) del Instituto de Previsión Social (IPS) es una construcción con una superficie de 17.427 metros cuadrados y una inversión de poco más de G. 64 mil millones, que está cerrado desde el 2020, año en que inició la pandemia del covid-19.

La imponente construcción, que fue durante mucho tiempo el Hotel Casino San Bernardino, fue reinaugurada en el 2016, tras una reparación edilicia. Recientemente, fue habilitado también en el sitio un puesto sanitario para la atención clínica.

Desde hace tiempo, los asegurados y jubilados del seguro social reclaman numerosas irregularidades en la gestión de Vicente Bataglia, presidente del Consejo de Administración del IPS, entre las que se encuentra justamente el gran elefante blanco en que se convirtió el Cream pese a la millonaria inversión realizada para su habilitación.

El doctor Pedro Kim, coordinador de la Dirección de Medicina Preventiva del IPS, explicó a ABC TV que existe el interés de reactivar los programas del Cream. Resaltó que el lugar no está inhabilitado, pero que su reactivación está supeditada a los rebrotes de coronavirus.

“Tenemos directiva de reactivar el Cream. Estamos saliendo de una pandemia; no fue fácil porque cada vez que queríamos reactivar no podíamos por la epidemia de covid. Abrir un local estando en plena pandemia es exponer la vida, la salud de los adultos. No está inhabilitado, está habilitado, pero todavía no estamos activando los programas que tenemos ahí por la pandemia”, se excusó el médico.

Habilitar la residencia de adultos mayores sería “irresponsable”

El doctor Kim recordó que antes de la pandemia, la residencia de adultos mayores funcionaba. Dijo, sin embargo, que no quieren ser irresponsables en habilitar nuevamente el sitio en un momento en que se reporta nuevamente un aumento de casos de covid-19.

“Hay un rebrote de covid ahora, entonces no queremos ser irresponsables en habilitar un local y exponer a la gente. Estamos tomando todas las medidas que se deben al 100% para cuidar a los asegurados, a los usuarios, que son los adultos mayores. Hay voluntad de activar el nuevo local”, aseguró.

¿Cuánto costó la residencia de adultos mayores?

Durante la inauguración del Cream, hace más de seis años, el entonces titular de la previsional, Benigno López, aseguró que el albergue era una necesidad urgente. Fue así que el IPS invirtió un total G. 64.660.465.400, igual a US$ 8.714.348.

Del monto señalado, G. 47.190.000.000 corresponden a la reparación edilicia. Además, se pagaron G. 6.684.715.400 en la compra de los equipos y mobiliarios y G. 10.785.750.000 por un servicio tercerizado para la alimentación de los adultos mayores. En ese entonces, unos 120 funcionarios estaban a cargo de 60 adultos mayores.

Denuncian licitaciones direccionadas en el IPS

El senador Martín Arévalo (ANR, HC) denunció a través de sus redes sociales el supuesto direccionamiento de las licitaciones que está realizando el Instituto de Previsión Social (IPS) para la adquisición de equipos, productos e instrumentales médicos y de laboratorio.

El parlamentario acusa a la previsional de direccionar los llamados hacia “empresas amigas”. La licitación con ID 416711 está bajo el nombre de “Adquisición de medicamentos desglosados con stock crítico para asegurados del IPS” y estima un monto de poco más de US$ 16 millones.

“Con complicidad de Contrataciones Públicas, una nueva licitación de medicamentos para el IPS estará direccionada a empresas amigas”, acusó el parlamentario en su publicación. Pese a la gravedad de la acusación, Arévalo no brindó mayores detalles.

Consultado al respecto, José Luis Urizar, gerente de Administración y Finanzas del IPS, dijo a ABC que el senador Arévalo no menciona ni brinda detalles técnicos u objetivos que el IPS pueda analizar.

“El pliego de bases y condiciones está a disposición de todos en el portal de la DNCP (Dirección Nacional de Contrataciones Públicas), puede ser revisado por los proveedores y público en general”, declaró.