Megalavado: “Cocinan” expediente por lavado de dinero que afecta a amigos de Hugo Velázquez

Más de 400 tomos después, con evidencias juntadas desde abril de 2014, el conocido expediente 68/2014, que investigaba “lavado de dinero y otros” terminó el 20 de diciembre pasado con la condena al pago de multas para Ricardo Galeano Fariña, uno de los supuestos líderes del esquema, y ocho presuntos prestanombres. Para ellos hubo un procedimiento abreviado a pedido de los fiscales Diego Arzamendia y Rodrigo Estigarribia, atendiendo que asumieron la comisión del hecho punible de producción de documentos no auténticos.

La sentencia definitiva 15, de la jueza penal de garantías, Alba Meza, de Ciudad del Este, señala en su considerando que el Ministerio Público no pudo probar el origen ilegal del dinero enviado al exterior a partir de varias empresas, o sea, no pudo configurar el hecho de lavado de dinero, por lo cual el proceso pasó a ser por producción de documentos no auténticos en carácter de autoría.

Los condenados Ricardo Galeano, Bernarda Giménez, Gerdeon Céspedes, Manuel Figueredo, María Celia Encina, Mirian Candia, Nilsa Montiel, Pedro Céspedes y Raquel Sánchez, transfirieron fondos al exterior para el pago a supuestos proveedores, presentando ante la sucursal del Banco Amambay de Ciudad del Este invoices, proformas y órdenes de venta con datos falsificados.

Estas personas actuaron, acorde la sentencia, como representantes de las empresas Acqua Importaciones, Michigan SA, Amanecer Representaciones SA, Vancouver SA y GGR SA.

Investigados por megalavado pagaron multas de la condena en cuestión de días

Ricardo Galeano fue condenado al pago de 360 días - multa por un total de G. 750 millones. Los demás condenados debieron pagar, por 360 días - multa, G. 93.750.000.

Lo exiguo de la condena quedó evidenciado cuando el 2 de enero, la jueza de ejecución penal Flavia Recalde recibió una solicitud de extinción de la pena porque todos habían pagado ya sus multas. El 6 de enero, la magistrada dictó el AI 7, que hace lugar al pedido, levanta las medidas cautelares y dispone el archivo de la causa.

En la sentencia de Meza ni siquiera fueron mencionados los socios de Galeano, que junto con él, según documentos, liderarían un esquema de lavado de dinero.

Se trata de Walid Amine Sweid, Víctor Manuel Taboada Serratti y Juan Carlos Sosa Barreto. Javier Vázquez falleció en febrero de 2019. Acorde los documentos que son parte de al menos 437 tomos de evidencias, estas personas habrían montado un esquema de 41 empresas que desde 2009 enviaron remesas al exterior por un total de US$ 1.200 millones.

Hugo Velázquez es cercano a investigados por megalavado

El caso ya pasó por al menos 15 fiscales. Se alegaba pago a proveedores, pero el trabajo de Seprelad, el Ministerio de Hacienda y otras entidades confirma que las remesas no coinciden con el valor de las mercaderías importadas. Reportes de organismos financieros de Estados Unidos alertaron que parte del dinero fue enviado a una cuenta en Michigan y de allí habría ido a parar a manos del Hezbollah.

Empero, estando la Fiscalía General a cargo de Sandra Quiñónez, en todos estos años no hubo un solo imputado.

Sweid aparece en una fotografía tomada en un yate en el Líbano, con el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez - quien asumió que solían jugar al fútbol en Ciudad del Este- y con el abogado Juan Carlos Duarte, amigo de Velázquez y quien llegó a asistir a Sweid jurídicamente.

Velázquez y Duarte fueron declarados significativamente corruptos el año pasado, por Estados Unidos.