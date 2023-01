Concejal se encadena para exigir pago de salarios

Lea más: Aprueban intervención a la Municipalidad de Mauricio José Troche

El concejal municipal Hugo Vázquez (ANR HC) acompañado de algunas personas, con un colchón y largas cadenas, llegó hasta la sede de la Municipalidad de Mauricio José Troche en donde se encadenó por unas horas como medida de protesta en contra del Intendente Osmar Brítez Jara (ANR FR), quien según denuncia le adeuda tres meses de salario más aguinaldo a los funcionarios de la institución. También denunció la falta de transparencia en la ejecución del presupuesto del municipio y sospechan de malversación.

“Nos sentimos maltratados, perseguidos. El pueblo ya está teniendo necesidades básicas, tenemos familias que dependen de nosotros. Los funcionarios son muchos que no cobran sus sueldos ni su aguinaldo hace tres meses. El intendente se debe de poner las pilas, no abandonar a su pueblo como está haciendo ahora. Él no dice nada, se encierra en su oficina y no da respuestas”, reclamó el edil.

Por otro lado, Vázquez indicó que la Intendencia no respeta a su Junta Municipal en donde no remite ningún documento respaldatorio a la ejecución de las diversas obras que encara la Municipalidad.

“Como Junta no tenemos ningún documento respaldatorio sobre su administración. Hizo muchas obras de las que no sabemos nada, no sabemos cuanto costó, qué empresa lo hizo, no hay licitaciones públicas. Incluso hay obras fantasmas que ya lo denunciamos ante la Fiscalía”, lamentó el concejal y recordó que desde la Junta se solicitó la intervención del municipio por supuestos hechos de corrupción.

“Quieren dañar mi imagen”, se excusa Intendente

El Intendente colorado oficialista de Troche, Osmar Brítez, indicó que las denuncias hechas por una minoría de la Junta Municipal son solo para dañar su imagen y que lo que hicieron frente a la Municipalidad fue “una actuación mediocre”.

“Lo que hicieron fue una actuación mediocre, solo quieren dañar mi imagen, nosotros estamos al día con los funcionarios. Se pagaron todos los aguinaldos, pero si está pendiente el pago por el mes de diciembre que lo vamos a resolver esta semana. No entiendo por qué hicieron eso, si fuese esa la historia, porqué ningún funcionario los acompañó en la manifestación, además estuvieron apenas una hora en el lugar”, se defendió el ejecutivo municipal.

Además, Brítez denunció que es constantemente perseguido por algunos concejales que buscan derrocarlo del cargo.

“Lo que quieren es sacarme del cargo, mi administración está bien es trasparente, cumplo con los informes cuatrimestrales tanto con la Junta como a la Contraloría, todo está en orden. Me denunciaron por supuestas obras fantasmas, las obras se hicieron, pero ni siquiera se molestan en ir a verificar, piden intervención, pero todo está en orden, igualmente ya nos pusimos a disposición de la fiscalía”, puntualizó el ejecutivo municipal.

Pedido de Intervención

En octubre del 2022 la Junta Municipal por mayoría simple, 6 de 9 concejales, aprobaron solicitar la intervención de la administración de Osmar Brítez Jara por supuestos hechos de corrupción con la construcción de enripiados, reparación de caminos y construcción de empedrados que supuestamente se pagaron en su totalidad y no se ejecutaron o no se culminaron.

La denuncia también fue presentada ante el Ministerio Público y la investigación está a cargo del agente fiscal de Villarrica, Abog. Alcides Espínola.

