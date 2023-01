Basurales por doquier y escasez de agua generan quejas en San Bernardino

El deficitario servicio de recolección de las desechos motiva descontento de la población de la Villa del Lago, que se encuentra en plena temporada alta con masiva presencia de turistas. La acumulación de basura en las aceras de las calles del microcentro y los mini vertederos ilegales formados en los caminos de las compañías y barrios periféricos genera un ambiente insalubre, con lo que la ciudad proyecta una imagen negativa.

Bolsas de basura acumuladas y contenedores repletos se observan frente a las casas y locales comerciales. Entre los barrios más afectados se encuentran San José Obrero, Yrupe y Aires Sol.

La Municipalidad realizó la contratación directa de una empresa denominada Cuatro Estaciones para la recolección de desechos generados en la ciudad. La firma comenzó a operar en enero, de acuerdo a lo comentado por el intendente Emigdio Ruiz Díaz (colorado cartista) y un gran sector de la población califica como pésimo el servicio.

Liliana Espinoza, pobladora del barrio Cristóbal Colón, dijo que los camiones recolectores pasan una vez por semana por su barrios. Añadió que llamativamente, cuando tiene muchos desechos acumulados frente a su casa los camiones asignados para el transporte no recogen. Espinoza pidió que la Municipalidad intervenga para que la empresa realice el servicio como corresponde.

Derlis Caballero, del barrio céntrico San José, señaló que desde el 2 de enero cuando la supuesta recolectora comenzó a operar en la ciudad los desechos quedan acumulados por días.

Resaltó que el intendente, Emigdio Ruiz Diaz delegó una gran responsabilidad comunal a una empresa privada que trata con la debida importancia a la ciudad de San Bernardino.

Intendente dice que trabajan en soluciones

El intendente Emigdio Ruiz Díaz (ANR) manifestó que al iniciar su gestión solicitó la autorización del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) para la habilitación de un vertedero un predio grande que tiene la Municipalidad, pero que la institución rechazó el proyecto. En esas circunstancias a finales del 2022 firmó contrato con la recolectora Cuatro Estaciones que comenzó a operar en el distrito el 2 de enero.

“Sabemos que hay quejas y estamos trabajando para solucionar los inconvenientes”, expresó ayer.

Le preguntamos al jefe comunal quién representa a la empresa y la dirección de su local. Su respuesta fue que no recordaba, pero que uno de los encargados se llama Lucas, cuyo apellido no tenía en mente. Dijo que tampoco sabía la forma como fueron distribuidos en las zonificaciones hechas por la empresa recolectora.

El recorrido se realiza por día y por zonas, según director de Aseo Urbano

El director de Aseo Urbano de la Municipalidad, Agustín Barrios, explicó que la empresa empezó a operar el 2 de enero, haciendo el recorrido por las diferentes zonas de la ciudad para recoger los desechos. La ciudad se divide en tres zonas y la recolección se realiza por día; la zona 1 le corresponde el servicio los lunes y jueves; a la zona 2 los martes y viernes y a la zona 3 los miércoles y sábados, dijo Barrios.

Mencionó que hasta el momento en Aseo Urbano no recibieron reclamos, aunque reconoció que quejas siempre habrá “porque no en todos lados se puede ingresar con el camión compactador, por los caminos angostos que se tienen en la ciudad”.

Con respecto a la tarifa por recolección, refirió que no maneja esa información, pero que tiene entendido que se cobra por categoría.

Barrios dijo que posiblemente las quejas tienen origen en el malestar de un grupo de camioneros que anteriormente eran contratados para la recolección de basura y que desde que la empresa Cuatro Estaciones comenzó a operar se prescindió de sus servicios. “Solo por eso inventan cosas que no son”.

“Misterio” rodea a la empresa contratada en forma directa

Tratamos de haber con algún responsable de “Cuatro Estaciones” y para ello llamamos al número telefónico que nos facilitaron en la Municipalidad y que corresponde a San Lorenzo. Sin embargo, nadie contestó nuestras reiteradas llamadas.

El lunes también llamamos al número telefónico y de acuerdo a la telefonista corresponde a la empresa Ecoresa (Eco Reciclados SA). Esta compañía está representada por Nelson Ortiz e integra el Grupo El Farol, dirigida por Adelaida Cañete. La firma monopoliza los servicios de recolección y disposición final de desechos en el departamento Central y en zonas de mucha población, como Alto Paraná.

Persisten las quejas por escasez de agua

Al ambiente insalubre generada por los desechos acumulados en el microcentro y barrios periféricos, así como por los mini vertederos formados en los caminos vecinales, se suman nuevamente las quejas por la persistente escasez de agua suministrada por la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap). Entre los barrios con más problemas por mal servicio de la aguatera se encuentran Cristóbal Colón y 24 de Mayo.

Alexia Garcete, pobladora del barrio 24 de Mayo, manifestó que la falta de agua lamentablemente es una problemática constante, pero que en esta temporada se acentúa y el problema dura hasta por 24 horas.

“Llamamos a la Essap y no brindan solución, vamos a la municipalidad y tampoco hay una respuesta”, expresó.

Mencionó que ante las insistentes quejas, en la Essap respondieron que “no hay agua porque los medidores están tapados”.

Garcete dijo que eso no es cierto. “El agua falta porque el suministro no alcanza, no abastece, y que el problema no se trata como se debe” por la aguatera.

Como si fuera una burla, hace unas dos semanas se había habilitado una planta compacta de agua potable, y aún así los ciudadanos no cuentan con el liquido vital, indicó la usuaria.

“En pleno verano hay miles de usuarios que sufren por la falta de agua, hasta por dos semanas”, añadió la indignada pobladora.

Derlis Caballero, del barrio céntrico San José, también se quejó de la falta de agua, que calificó como “un eterno problema”. “Hay que resolver esta situación porque los habitantes de San Ber no nos merecemos esto, no podemos vivir así”, dijo.

Las autoridades encargadas simplemente no tienen una respuesta al mal servicio que ofrecen. “La ciudadanía está cansada”, puntualizó.

El intendente Emigdio Ruiz Díaz (colorado cartista) al ser consultado con respecto alternativas a la escasez de agua, dijo que no estaba al tanto de esa situación, aunque resaltó que “en estas épocas ese tipo de problemas son los más frecuentes, y por eso comprende las quejas de los pobladores”.

Intentamos comunicamos con Adriana Arce, responsable del área de Comunicación de la Essap, pero no atendió nuestras llamadas. No obstante, el fin de semana último la aguatera estatal emitió un material audiovisual para concienciar a la población de la Villa Veraniega sobre el uso racional del agua en la temporada de intenso calor.

Los cortes del suministro de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) es otro problema que sufren los habitantes de San Bernardino. También es una situación “normal” en la temporada estival, según las quejas.