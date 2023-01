La chikunguña y las enfermedades “desatendidas”

El doctor Fernando Galeano, presidente de la Sociedad Paraguaya de Infectología, habló en ABC Cardinal acerca de las enfermedades tropicales desatendidas, y en particular sobre la chikunguña, que actualmente se presenta en grandes cantidades de infectados en nuestro país.

Galeano aseguró que, ya a partir de junio de 2022, las cifras de la enfermedad empezaron a subir hasta las que tenemos ahora y comentó que en los países en los que se han registrado infecciones, el nivel de alcance de la enfermedad es bastante alto, incluso de hasta el 30% de la población.

Galeano comentó que los hospitales ven un aumento muy importante de casos, con cuadros febriles muy frecuentes, que en su mayoría dan positivo a chikunguña. Aseguró que, afortunadamente, la cantidad de internados no es extraordinariamente alta, pero la incapacidad que produce en el paciente es muy grande.

Lo negativo es el prolongado proceso de la enfermedad, que incluso puede durar años, es muy limitante y, por sobre todo, produce mucho desánimo en los pacientes.

Chikunguña: poblaciones de riesgo

El doctor Fernando Galeano recordó que las franjas de mayores de 60 y menores de 2 años son las más riesgosas, ya que el virus puede, con mayor frecuencia, atacar a otros órganos produciendo inflamaciones que, aunque pueden darse a otras edades, lo hacen con mucha menor frecuencia.

Galeano recomendó mantener una alimentación sana y una vida equilibrada, lo cual es siempre la mejor forma de prevenir los riesgos de esta enfermedad.

Chikunguña: cómo se desarrolla la enfermedad

Galeano contó que una vez que el virus entra a través de la picadura del mosquito circula por 7 días en la sangre, tiempo en el que se desarrolla un mayor malestar. A partir de ahí entra a las articulaciones, donde produce el efecto inflamatorio, en la mayoría por poco tiempo y en otros por muchos meses, incluso por años.

El principal síntoma es la fatiga, que incluso puede llegar a evitar que el paciente realice las actividades más simples como alzar un cubierto.

En algunas personas, el virus se traslada a otros órganos, aunque todavía no se sabe la causa, pero los factores como la edad y otros problemas preexistentes en esos órganos pueden ser preponderantes.

Chikunguña puede ser severa y hasta mortal

Galeano contó que a pesar de que no suele ser grave, incluso personas jóvenes pueden llegar a fallecer como consecuencia de la chikunguña. “Incluso tenemos pacientes de 37 años fallecidos”, dijo. Por eso hay que tener en cuenta los signos de alarma, como dolor estomacal y sangrado en alguna parte del cuerpo.

El sangrado, aunque en chikunguña se presenta menos frecuentemente que el dengue, puede pasar. El dengue duele menos pero sangra más y baja más las plaquetas, provocando mayores dolores estomacales y, por ende, mayor tasa de internación.

El médico advirtió también que en las embarazadas a punto de término es importante controlar que no haya fiebre en los días previos al parto, porque esto puede provocar la transmisión al bebé recién nacido, lo que sería muy grave.

¿Por qué se habla de enfermedades desatendidas?

Galeano explicó que se habla de enfermedades desatendidas porque ni los gobiernos ni los laboratorios les prestan demasiada atención. Antes, señaló, no teníamos ni siquiera muchos medios de diagnóstico de estas enfermedades como los tenemos ahora e incluso mucha gente moría a consecuencia de estas sin saberlo.

Explicó que algunas de estas enfermedades se mantenían fuera de las ciudades, pero por la deforestación se han urbanizado. Contó que en el caso de la leishmaniasis, por ejemplo, ya se tuvo casos de niños fallecidos por esta enfermedad.

Galeano contó que a pesar de ser una enfermedad más difícil de transmitir al humano, una vez contagiada es mucho más prologado el proceso de la enfermedad, con síntomas como fiebre prolongada, inflamación de algunos órganos, reducción de las defensas e incluso puede provocar la muerte, principalmente en niños y ancianos.

Recordó importancia de vacunas contra sarampión

Galeano recordó que en Paraguay el sarampión era una especie de enfermedad obligatoria hasta que en 1998 se tuvo el último caso, como consecuencia del éxito de la vacuna. Aseguró que ese mismo éxito es muchas veces lo que juega en contra, paradójicamente, de la vacunación.

Mucha gente, dijo, no cree conveniente vacunarse contra una enfermedad que ya no se presenta; sin embargo, eso no es así, aseveró, debido a su presencia en países vecinos y la condición de que el sarampión es el virus más contagioso de la historia, dado que se puede transmitir de una persona a más de 18.

Recordó que en nuestro país actualmente se desarrolla una campaña por una dosis extra contra el sarampión y que la vacuna es muy efectiva contra el contagio.

