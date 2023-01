Dalia López: juez insiste en que es la Policía la que debe hallarla

Tras la verificación del número de chasis de la camioneta abandonada se pudo constatar que está registrada a nombre de la prófuga de la justicia Dalia Angélica López Troche.

La mujer es requerida por el caso de los documentos falsos en que se vieron involucrados el astro brasileño Ronaldinho Gaúcho y su hermano.

La camioneta Toyota Hilux negra, registrada a nombre de Dalia López, fue encontrada a las 18:00 del sábado último en el interior del estacionamiento del Shopping del Sol, por agentes de la Comisaría 10ª de Asunción.

Nada más se sabe de Dalia López, lo corroboró el juez de garantías Gustavo Amarilla en el programa “Periodísticamente”.

“Justamente a partir de esa publicación que salió hoy de una camioneta que sería presuntamente propiedad de la señora, es que yo estaría reiterando la orden de captura a nivel nacional e internacional, ya que no tengo ninguna información sobre el paradero de la señora. Ninguno”, aseveró el magistrado.

Dalia López no será beneficiada con prescripción

En el caso de que fuera encontrada, luego de tres años de declararse en rebeldía, “no va a ser beneficiada con prescripción, porque cuando una persona pasa a tener la declaración de rebeldía, que es la figura procesal en la que ella está, los plazos procesales quedan interrumpidos, no corren los plazos con relación a su situación”, aseguró el juez.

Amarilla agregó: “Entonces una vez que sea puesta a disposición en forma voluntaria o detenida por la policía, ahí se reanudan los plazos que ella tenía ya cumplidos en el proceso”.

“Pero estando ella en rebeldía, desde que ya no concurrió al juzgado, hace tres años y algo, los plazos no le corren”, reiteró.

Dalia López, si fuera detenida

Amarilla agregó que una vez que ella se ponga a disposición o sea detenida el juzgado va a tener que estudiar su situación procesal”.

“No puedo adelantar nada, soy el juez de la causa y lo ideal es que ella se presente. Yo no podría dar mayores datos de ciertas diligencias que podría hacer el juzgado. Evidentemente acá hay una responsabilidad de la Policía en ubicarle a cualquier persona prófuga de la justicia. Ese es un trabajo de inteligencia, un trabajo policial”, insistió.

“Nosotros estamos en nuestro despacho atentos a todo lo que ellos nos pidan -la Policía-. Ellos nos piden intervención de comunicaciones para localizarle a una persona, analizamos la pertinencia y otorgamos”, ejemplificó.

“Nos piden allanamiento sobre la sospecha de que la persona buscada estaría en algún lugar, otorgamos. Es un trabajo más de la calle que nuestro desde el despacho”, confirmó.

¿Dalia López podría aparecer tras una recompensa?

El juez Amarilla explicó que “el Poder Judicial no tiene como función establecer recompensas, que yo sepa. Nunca escuché que el Poder Judicial paraguayo ofrezca recompensas por la captura de personas buscadas”.

“Sí me consta y nos consta a todos, lo que hace el Poder Ejecutivo, a partir del Ministerio del Interior, el ofrecer montos de dinero para la captura de personas buscadas por ellos y por la justicia”, destacó.

“Pero el Poder Judicial no ofrece recompensas y no es nuestra función, no tenemos plata para eso. Tendría que ser una decisión política del Ejecutivo”, concluyó.