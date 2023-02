Festival “Verano sano” en la Costanera de Encarnación se desarrollará este sábado

El festival es organizado por jóvenes cristianos, aunque no es de música religiosa propiamente dicha, ni organizada por una iglesia en particular. Los grupos que actuarán son bandas de rock y una banda de cumbia que tocan en ámbitos no religiosos, explicó Claudio Poleski, uno de los responsables de organización del evento.

El encuentro comenzará a las 16:00, con atenciones sanitarias gratuitas que estarán a cargo de profesionales médicos voluntarios, nutricionistas, veterinarios y hasta habrá clases de educación física a cargo de entrenadores personales.

Habrá atención odontológica, psicólogos, nutricionistas, asesores jurídicos, clases de ballet, atención veterinaria de mascotas, entre otros, y a las 19:00 comenzará el festival propiamente, que se extenderá hasta las 21:00.

El concierto reúne a grupos de diversos géneros musicales como las bandas “Clase C”, “Misión vida” y “Korbán”, además del grupo “Fila 9″ del vecino país Argentina.

“Verano Sano” es una iniciativa que busca diversión sana para la juventud cultivando el desarrollo integral. “Es una iniciativa que aborda temas sociales, espirituales y del bienestar físico porque entendemos que somos personas integrales. Con ese objetivo tratamos de impulsar actividades que ayuden a nuestro bienestar en general, según el propósito de cada joven”, afirma Jonathan Szostak, director de la organización.

La iniciativa se viene desarrollando desde hace siete años durante la temporada veraniega, entre los meses de diciembre y marzo, en distintas ciudades del país. Es un trabajo social impulsado por jóvenes cristianos a través de a través de conferencias, actividades relacionadas con el bienestar, como la atención sanitaria y espectáculos musicales.

Con sus distintas acciones, Verano Sano se ha posicionado como una opción para jóvenes y sus familias que buscan disfrutar de una temporada diferente, en la cual el desarrollo integral sea un disparador para la creación de diversión y experiencias sin vicios y con valores, según sostienen los responsables de organización.

De acuerdo a lo señalado por los organizadores, muchas personas tomaron la decisión de “seguir a Jesús” y conectarse a alguna iglesia, o cambiar sus vidas, tras participar de estos encuentros.

El próximo sábado 11 de febrero se repetirá el espectáculo en el Jockey Club de Asunción, a partir de las 15:00.