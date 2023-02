Video: Municipalidad de Asunción lanza campaña vial e indigna a ciudadanos

La Municipalidad de Asunción compartió el material audiovisual en sus redes sociales el lunes, lo que rápidamente generó repercusiones negativas debido al personaje que eligieron: un burro al que pusieron por nombre Gilberto.

El video muestra a una persona con una máscara de burro que realiza un adelantamiento sin utilizar el señalero y es increpada por otro conductor. Posteriormente, el conductor que cometió la infracción baja del rodado y dice: “No seas un burro”.

Finalmente, aparece un zócalo (placa en la parte inferior de la pantalla) donde indican que, según ordenanza municipal, las multas por el no uso de señalero van de 4 a 10 jornales mínimos. El material cierra con la cara del burro al que llamaron Gilberto.

Lea más: La Asunción de Nenecho: “The Last of Us” en Paraguay

“Burro es la palabra que se usa más en el tránsito”

Luis Trigüis, director de Comunicación de la Comuna capitalina, asegura que el objetivo es concienciar, educar y que el tránsito sea más llevadero.

“La idea es que en distintos materiales audiovisuales Gilberto pueda mostrar primero las cosas que están mal para luego enseñar cómo están bien”, explica el funcionario.

Agregó que la idea es que la gente se identifique con el burro Gilberto y llegue a decir: “Qué mal que manejamos”. Además, que el video se vuelva viral gracias a la gente que compartirá en sus redes sociales.

En cuanto a las estrategias, manifestó que trabajan sobre la comunicacional y la operativa, esta última en conjunto con la Policía Municipal de Tránsito.

Sobre el diseño de la campaña, comentó que la idea original fue del funcionario Diego Talavera en conjunto con todo el equipo de Comunicación de la Municipalidad.

Finalmente, indicó que la campaña durará un mes o un mes y medio. “Esperemos que la gente, además de compartir, pueda aplicar lo que ve y no sea tan Gilberto”, manifestó. Agregó que la elección fue porque “burro es la palabra que se usa más en el tránsito”.

Indignación y burlas en redes sociales

Los usuarios de redes sociales aprovecharon para recordarle al intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, las falencias de su administración.

El usuario de Twitter @federicop91 comentó: “Gilberto el burro habrá votado por Nenecho, no tengo pruebas pero tampoco dudas”.

Por su parte, @LeloAlmada2 opina: “Que gordo está Nenecho, disfrutó mucho en sus vacaciones, ahora entrena con los de calle 7 de nuevo para bajar esa panza”.

También @victorjoel18 manifiesta: “Qué grande Nenecho!! Hasta se presta para hacer publicidad mostrando su talento”.

El usuario @jaguananalo2 expresó: “Hola me presento, soy Nenecho el “intendente de Asunción” y creo que mi trabajo es para los correlies y no para la ciudadanía, es decir no hago un huevo, Asunción se cae a pedazos”.

Los comentarios son innumerables. Las burlas, las quejas y la indignación son el resultado de la personificación del noble animal en el video de educación vial de la Municipalidad de Asunción.