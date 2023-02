Hombre se encadena frente a playa Ybycuí, en Carmen del Paraná

De acuerdo a lo señalado por Ledesma, hace varios años se dedica al alquiler de sillas y sombrillas en la playa, rubro en que él invirtió todos sus recursos para la compra de los elementos. “Con este trabajo, en el que también está mi esposa, mantenemos a nuestra familia”, afirmó.

Agregó Ledesma que este año la playa Ybycuí fue concesionada en forma directa a un particular, Nelson Oviedo, “con quien continuamos en la actividad mediante acuerdo verbal”, pagándole una suma de dinero, el 50 por ciento de lo que recauda en su negocio. Una suma bastante alta para un trabajador humilde, acotó.

Sin embargo, días atrás el concesionario les pidió que se retiren del lugar, porque tenía planes de inversión para la playa, “y nosotros no estábamos dentro de esos planes”, afirmó el trabajador. De un día para otro nos dejaron sin el trabajo, agregó Ledesma, quien acudió a la Junta Municipal y a la Intendencia de la ciudad en busca de solución al conflicto, sin éxito alguno, por lo que resolvió encadenarse frente a la playa.

Qué dice el concesionario

El concesionario de la playa Ybycuí, Nelson Oviedo Gamarra, dio una versión distinta del caso. Sostuvo que tiene la administración de la playa obtenida mediante llamado a licitación, aunque declinó informar cuánto paga por el alquiler o la explotación del espacio público alegando que no tenía el contrato a la vista y no quería dar un dato equivocado.

Extraoficialmente pudimos averiguar que debe pagar G. 2 millones mensuales durante los meses de temporada alta, y G. 500.000 mensuales en temporada baja.

Oviedo negó que haya pedido que se retire del lugar a Ledesma, y sostuvo que el inconveniente se originó cuando le planteó una mecánica de administración distinta a la que llevaban. Mediante acuerdo verbal Ledesma debía transferir al concesionario el 50 por ciento de lo recaudado en concepto de alquiler de sillas y sombrillas.

Según sostuvo Oviedo, en virtud que no podía tener un control efectivo sobre el movimiento de alquiler, le propuso que él en su carácter de concesionario se encargaría de los alquileres, y que le rendiría el 50 por ciento de lo ingresado. Lo que se le propuso fue cambiar la administración, y en lugar de que Ledesma le transfiera el 50 por ciento de lo recaudado, la concesionaria cobraría el alquiler, y transferiría el 50 por ciento a Ledesma, dueño de las sillas y sombrillas.

“Esto disgustó a Ledesma, quien incluso me agredió, me tomó del cuello de la camisa, rompió mi camisa, y me amenazó con encontrarnos en algún tape po’i”, sostuvo Oviedo. El mismo dijo que radicó denuncia del incidente ante la Policía Nacional, y que tras ese conflicto, en el que Ledesma actuó con violencia “se cortó toda posibilidad de diálogo” con el mismo. Yo vengo aquí con gran ilusión a trabajar, a costa de un gran esfuerzo económico y riesgo de inversión, no para venir a pelear, o que me agredan, sostuvo.

Entretanto, el conflicto sigue latente, con Ledesma encadenado frente a la playa, y de ambos sectores a la espera de que la Municipalidad tome alguna iniciativa de solución. Esta es una lamentable situación que afecta no solo al turismo, sino a toda la ciudad, sostuvo Oviedo.