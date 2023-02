Más de 500 alumnos en peligro de quedarse sin vacancias en Salto

SALTO DEL GUAIRÁ. La Supervisión Pedagógica con asiento en esta ciudad dio a conocer la gran cantidad de alumnos que no tienen asegurada hasta ahora una vacancia en escuelas y colegios, debido a la falta de rubros. Los pedidos de creación y desdoblamientos no tienen respuesta y al menos 500 niños y jóvenes podrían no matricularse en la capital de Canindeyú.