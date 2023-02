Nuevamente arrancarán las clases bajo precarias carpas en escuela de Villarrica

Lea más: Escuela del casco urbano de Villarrica, en pésimas condiciones

La emblemática Escuela Básica Nº 4.095 Curuzú Francisco del barrio San Blas de Villarrica continúa con un bloque con cinco aulas totalmente clausuradas por peligro de derrumbe desde hace cinco años. Los alumnos de la institución se verán obligados a utilizar nuevamente las precarias carpas que fueron proveídas por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para desarrollar sus actividades escolares, que se inician el próximo 20 de febrero. La Municipalidad de Villarrica realizó un llamado a licitación para la refacción de las cinco aulas desde hace más de seis meses, pero fue cancelada por protestas por adjudicarse a la oferta más cara.

“Los chicos ya no quieren empezar sus clases bajo carpas y este año mi mayor temor es que migren a otra institución, que no es bueno. Nos urge que se haga ya la refacción correspondiente. Lastimosamente van a comenzar las clases bajo carpa, no hay otra opción. Hay cinco aulas que están clausuradas porque tienen riesgo de derrumbe, es el prejardín, jardín, más el tercer ciclo y el salón donde teníamos la cantina”, lamentó la directora de la escuela, licenciada Toribia Rosales.

La directora comentó que hasta los pasillos del pabellón con aulas en mal estado clausuraron con cintas perimetrales y carteles con “área restringida” con el fin de evitar de que los niños jueguen en esos sectores.

“Las vigas y tijeras de madera están totalmente encorvadas, corren riesgo de romperse; los techos tienen grandes fisuras y las paredes están agrietadas. Por eso es que tenemos peligro de derrumbe y la zona está restringida cuando tenemos clases. No queremos que ocurra alguna desgracia”, explicó Rosales.

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) ya refaccionó un pabellón con dos aulas y la sala de la dirección administrativa, además de otro salón correspondiente al preescolar con su baño respectivo.

Adjudicó a la oferta más alta y tras protestas se canceló la licitación

La Municipalidad de Villarrica, administrada por el intendente Magín Benítez (PLRA), canceló el llamado a licitación para la refacción de las cinco aulas de la mencionada institución educativa, después de haber adjudicado a la empresa “S&S Construcciones”, de Blas Santacruz Arévalos. Esta firma presentó la oferta más cara de G. 242.239.728, mientras que otras cuatro empresas ofertaron mucho menos, entre ellas la firma “Emprendimientos Paraguay Constructora” con G. 215.321.815, que fue la más baja.

Tras la adjudicación con sospechas de direccionamiento, una de las oferentes: “EDR Construcciones”, de Eduardo Duarte, presentó una protesta en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y hasta la fecha aún no fue resuelta. Por esta razón, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) del municipio se resolvió cancelar la licitación y hacer un nuevo llamado.

“Esa licitación fue prorrogada hace unos seis meses y no podemos darle avance. Por eso se tomó la decisión de cancelar el ID. Ya hemos remitido todas las resoluciones a la parte jurídica de la DNCP para que se realice la cancelación de ese proceso y, nosotros, como municipio podamos volver a llamar a una nueva licitación para darle mayor prioridad a esa institución”, explicó el encargado de UOC Luis Vallejos.

Con relación a la adjudicación a la firma con la oferta más alta, alegó que “el comité evaluador tuvo otros parámetros para evaluar a las empresas”.

Intentamos también conversar sobre el tema con el intendente Magín Benítez (PLRA), pero no atendió nuestras llamadas.

La Municipalidad de Villarrica en esta nueva administración, con un año y seis meses de gestión, ya recibió más de G. 17.356 millones de transferencia del Ministerio de Hacienda en concepto de royalties y del Fondo Nacional de Inversión Pública para el Desarrollo (Fonacide).

