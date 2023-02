Vecinos apelan a las hamburgueseadas para limpiar calles de San Lorenzo

Desde la organización, los vecinos manifestaron que buscan tener un barrio limpio, y que sea ejemplo para otros puntos de la ciudad universitaria. “Queremos destacarnos por la limpieza de nuestras calles”, dicen. Comentan que entre los vecinos tienen apoyo, pero que sienten el vacío por parte de la comuna, que debería ser la más interesada en sostener a las organizaciones vecinales que buscan mejorar los espacios de la ciudad.

La primera intervención que quieren realizar es en la calle San Joaquín y José Decoud del citado barrio. Con la recaudación de la venta de hamburguesas comprarán mata yuyos, y también verán la forma de costear el retiro de un mini vertedero de basuras clandestinas, que temen se agrande si no lo limpian definitivamente.

“Con esta actividad buscamos juntar dinero para poder comprar las cosas que necesitamos para mejorar nuestro barrio. Tenemos el proyecto de limpiar las calles, principalmente el empedrado, que quede limpio, que no haya ninguna maleza. Porque cuando se junta la suciedad, las personas creen que pueden tirar sus basuras, y luego ya se acumula, y cualquier viene a tirar su basura. Y lo más triste es que no son personas del barrio, sino que son los carriteros”, comentó Emanuel Arias, presidente de la comisión.

Otra pobladora del barrio, Silvia Ramírez, que colabora en la actividad que realizarán este fin de semana, dijo que en reiteradas ocasiones solicitaron al intendente Felipe Salomón, y sus colaboradores la intervención en el barrio, sobre todo en un predio que se encuentra colindante a su casa, y que pertenecería a unos extranjeros, pero no obtuvieron respuesta.

“Nosotros somos una comisión vecinal que buscamos que nuestro espacio sea armonioso. Ya conseguimos que nuestro barrio tenga parlantes alarmas, que sirve para que podamos avisarnos entre los vecinos si es que ocurre algún asalto, o si algún ladrón ingresa dentro de la vivienda de algún vecino. Y con esta iniciativa queremos continuar con el progreso para nuestro barrio”, destacó Ramírez.

1400 millones de Emergencia Sanitaria

Por otro lado, mientras los vecinos del barrio Villa Industrial buscan solventar las necesidades para mantener limpio el lugar donde viven, en la Municipalidad de San Lorenzo, el intendente Felipe Salomón, dispone la suma de G. 1400 millones para gastos que demanden la declaración de Emergencia Sanitaria y Epidemiológica que fue declarada hace días por los concejales a pedido del jefe comunal.