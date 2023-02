Paciello planteará declarar nula la reelección de Jorge Bogarín mañana

El titular del CM, Óscar Paciello, insistió en que fue un error la reelección de Jorge Bogarín como cabeza del JEM.

“No cabe otra posibilidad. Nosotros nos hemos equivocado, y hablo en plural, no se equivocó Oscar Paciello, se equivocaron ocho personas que están en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, de las cuales seis participaron en las ocasiones anteriores”, refirió.

Expresó que el ministro de la Corte Suprema, César Diesel, y él fueron los únicos que no participaron en la elección anterior, y de cómo se desarrolló esa elección, “la circunstancia de la toma de juramento, de vice segundo, que implicaba la exigencia de la ley actual”.

Estos hechos, siempre según Paciello, eran desconocidos. “Pero con posterioridad a los comentarios surgidos en cuanto a la situación de reelección evidente he apreciado que nos hemos equivocado nosotros, y pedí que se vuelva a realizar una elección de acuerdo a la ley. El único que ha reclamado fui yo luego se adhirieron los demás”, dijo.

“Le he dicho a Jorge que nos hemos equivocado, `pero era otra la ley por la cual fui electo`, pero se aplicó la vigencia de esta ley, y ello ha concluido cuando se te ha tomado juramento. Fue mi explicación de frente, como corresponde”, aseguró el magistrado.

Y a renglón seguido aseveró: “Es una interpretación diferente la que él tiene pero yo a la luz de los documentos, que al final son los que priman, me doy cuenta de que la ley vigente en toda la elección anterior ha sido la 6.814″.

“Hay que sanear el acto”, dice Paciello sobre elección de Bogarín

“Yo creo que hay que sanear el acto, si él se aparta de motus propio es convalidar el acto también. No hay otra manera. Dejar sin efecto, sí, pero como consecuencia el acto es nulo, y por lo tanto no puede generar derecho. Si uno renuncia nada más, entonces convalida el acto y presenta su renuncia a un acto viciado, no va por ahí la cosa. Hay que declarar la nulidad”, expresó.

Dijo que en la sesión prevista para mañana, espera que sus compañeros acompañen su postura.

“Es lo que yo he solicitado y espero que los compañeros acompañen nuevamente esta posición porque lo que se trató la semana pasada es tratar el pedido”.

Como corolario pidió “por favor no ir más allá a interpretaciones subjetivas motivadas por enconos personales como algunas gentes lo están manifestando”.

“Hay gente que alienta renuncias, que tienen cuestiones particulares motivadas por hechos muy anteriores, y manifiestan opiniones que van más allá de los hechos objetivos”, expresó.

Pugna por la Corte Suprema de Justicia

“Son tres los candidatos que quedan fuera de la carrera para ser ministros de la Corte, 37 han presentado toda la documentación requerida en el reglamento y tres no han completado esa documentación”, manifestó Óscar Paciello.

“A dos de ellos -se excluyó- por la falta de registro que el reglamento establece, y no este reglamento nomás, sino ya lo que viene aplicando el Consejo, era una cuestión conocida”, apuntó el abogado Paciello al programa Periodísticamente.

“Sí, 37 pudieron completar eso, duele decirlo pero hay que decirlo, dos tuvieron también la ocasión de hacerlo, el abogado Rubén Romero y Manuel Aguirre, juez en lo penal”.

Al mencionar a Manuel Aguirre, detalló que “antes no se exigía, la ley de universidades del año 94 exige el registro de los títulos de grado y de postgrado de todas las universidades ante el Ministerio de Educación”.

Antes el Consejo no exigía esa constancia de registro. “Nosotros si exigimos de acuerdo a la ley de educación. Repito, esto no es nuevo para el Consejo, en ocasión del concurso para Tribunal Superior de Justicia Electoral, dos senadores quedaron fuera por ese motivo. Se discutió mucho, pero al final es lo que marca la ley”.

“El reglamento lo ha establecido con el tiempo suficiente, el postulante acepta el reglamento en su totalidad, no puede alegarse que no ha tenido en cuenta ese detalle. Nosotros estamos exigiendo el registro del título desde julio del año 2021, no es para este concurso, desde que modificamos el reglamento general y exigimos el registro de los títulos y de otros documentos”, manifestó Paciello.

El caso de la doctora Gladys Bareiro de Modica

Paciello abordó el caso, “cuando tuvimos el concurso para la sustitución de la doctora Gladys Bareiro de Modica ya estuvo esta exigencia. Para el Tribunal de Justicia Electoral y la Fiscalía General ya estuvo esta exigencia”, reiteró.

En el caso de la abogada Diana Arguello

“Queda excluida por ambas cuestiones, la primera es directamente objetiva: porque la Constitución exige título de doctor en derecho, y el reglamento claramente dice expedido por una Universidad nacional o extranjera”, señaló.

“El título universitario de doctor en Derecho, en el caso de la doctora Arguello, ella presentó un título de un doctorado que fue expedido por el Instituto de Altos Estudios Estratégicos cuya función es la de impartir enseñanza en otro sentido, militar principalmente. No tiene rango universitario, primera cuestión. Y segunda cuestión dice: doctor en derecho y su doctorado no es en derecho”, dijo tajante.

37 postulantes siguen en carrera

El examen de conocimiento tiene un total en esta primera etapa, según el abogado, que es méritos académicos, examen de conocimientos y audiencias públicas de 60 puntos.

Después la evaluación integral, 20 puntos. Todos los que alcancen el 60 % pueden acceder a la terna.