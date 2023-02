IPS: manifestación nacional contra endeudamiento del ente será el 10 de marzo

La millonaria deuda del Instituto de Previsión Social (IPS) con empresas farmacéuticas por el abastecimiento del ente y las líneas de crédito aprobadas para cumplir con el compromiso, impulsan una nueva manifestación de asegurados, jubilados y pensionados contra el endeudamiento de la institución.

La manifestación, marcada para el viernes 10 de marzo, será frente al Panteón Nacional de los Héroes en Asunción, anunció Pedro Halley, experto en seguridad social y exgerente de Prestaciones Económicas del IPS.

“Estamos coordinando acciones; hacer una gran marcha nacional porque el problema nos afecta a todos; a los trabajadores, jubilados, pensionados y hasta el sector farmacéutico. El Gobierno, antes de irse, tiene que tomar algunas decisiones y el que venga debe recibir una advertencia de que se dejen de joder con IPS. Está en juego la jubilación, están rifando el ente y no reaccionamos”, sostuvo.

Tras haber abonado unos US$ 120 millones mediante préstamos y fondos propios, el IPS todavía debe alrededor de US$ 130 millones. Además, una nueva deuda por la provisión de insumos y medicamentos, se va acumulando desde noviembre pasado.

Nueva deuda del IPS, suma unos US$ 90 millones, según Halley

El IPS tiene una deuda de US$ 250 millones que está pagando alas farmacéuticas por la provisión de insumos y medicamentos hasta octubre del 2022. A esto, sin embargo, se deberá sumar lo que se está debiendo por el abastecimiento del ente desde noviembre pasado hasta la fecha. Halley refirió que esta nueva deuda ya rondaría los US$ 90 millones.

“Después de las dos tenebrosas operaciones de endeudamiento del IPS, ahora todavía se está debiendo US$ 130 millones más US$ 90 millones por provisión de los últimos meses. Esta nueva super deuda seguirá creciendo a razón de US$ 10 millones por mes”, manifestó Halley.

Al ser consultado sobre qué datos tomó en cuenta para llegar a ese monto de US$ 90 millones, el exgerente de Prestaciones Económicas sostuvo que es un cálculo realizado en base a lo que los proveedores entregan cada mes al IPS.

“El monto promedio en base a lo que los proveedores entregan mensualmente en insumos en general, está en los US$ 10 millones; esa es la cantidad mínima que necesita el seguro de salud para funcionar cada mes. Pero la demanda va en aumento, y ahora con la emergencia del chikunguña aumentó aún más”, justificó Halley.