Seis camaristas y cuatro abogados lideran ranking para la Corte y hay dos posibles eliminados

La primera etapa del proceso denominada Idoneidad profesional para la conformación de terna para la Corte Suprema de Justicia concedió hasta 59 puntos a los candidatos, de los cuales 6 son camaristas y cuatro son abogados particulares quienes se encuentran en los primeros 10 lugares.

Lea más: Cuatro candidatos alcanzaron puntaje total en examen del CM para la Corte Suprema

Ellos son el camarista Gustavo Abrahán Auadre Canela, quien obtuvo 52,51 puntos, la camarista María Elodia Almirón Prujel ((52 puntos), el abogado Rubén Darío Romero Toledo (49,58), el camarista Esteban Armando Kriskovich de Vargas (49,52), el camarista Gustavo Enrique Santander Dans (49), el abogado y exjuez José Ignacio González Macchi (48,85), el abogado Marco Aurelio González Maldonado (48,56), los camaristas Édgar Adrián Urbieta Vera (48) y Rosa Beatriz Yambay Giret (47,84) y el abogado Pablo Darío Villalba Bernié (47,82).

El concurso de integración de terna es para relevar en el cargo al ministro de la Sala Constitucional Antonio Fretes, quien el 10 de marzo deberá cesar en sus funciones cuando ese día cumpla 75 años de edad. El proceso es convocado por el Consejo de la Magistratura (CM) a través del Edicto N°9/2022.

Virtualmente eliminados

En el otro extremo se ubican dos candidatos a la terna que se encuentran prácticamente eliminados del proceso de conformación de terna, porque el reglamento exige que mínimamente se debe obtener 70 puntos para ser ternable.

Quedan por distribuir 41 puntos en dos etapas pendientes que son Audiencias públicas (21 puntos) y la Evaluación integral que concede hasta 20 puntos.

Sin embargo, los postulantes Verónica Elvira Pereira Penayo en total en la primera etapa del proceso de Idoneidad profesional obtuvo 26,61 puntos y Gustavo Rolando Cáceres Román logró solamente 24,30.

Como mínimo los concursantes debieron obtener 29 puntos (en la primera etapa) para seguir en carrera (aunque el proceso no es eliminatorio), pero matemáticamente si no se obtiene este puntaje mínimo, los postulantes quedan sin posibilidad de ser ternados en caso de no lograr los 70 puntos, como mínimo.

También hay que tener en cuenta que Pereira Penayo y Cáceres Román solicitaron la revisión de sus exámenes.

Lea más: Tras bochorno, Consejo de la Magistratura vuelve a tomar examen a postulantes a la Corte Suprema

Audiencias públicas a partir del martes

El Consejo de la Magistratura ya recalendarizó las audiencias públicas para los 37 postulantes a la terna para la Corte Suprema de Justicia.

Las audiencias se iniciarán a las 8:30 y serán de cinco a seis los examinados por cada día, en el Salón Auditorio Serafina Dávalos del Poder Judicial.

El eje temático sobre el que expondrán los postulantes es “su visión del Poder Judicial y sus propuestas de acceder al cargo”.

Martes 28 de febrero

Este día expondrán los postulantes Olga Josefina Velázquez Quiñónez, Prisciliano Alberto Sandoval Diez, Antonio Ramón Alvarenga álvarez, Pablo Darío Villalba Bernié y Fernando Andrés Beconi Ortiz.

Miércoles 1 de marzo

Iniciará la audiencia el abogado Rubén Darío Romero Toledo, y luego Rosa Beatriz Yambay Giret, María Teresa González de Daniel, María Elodia Almirón Prujel y Manuel Aguirre Rodas.

Jueves 2 de marzo

El camarista Gustavo Adolfo Ocampos González será el primero en exponer y luego lo harán Federico Vera Mendoza, Gustavo Rolando Cáceres Román, Rodrigo Alejandro Escobar Espínola y Juan Rafael Caballero González.

Lea más: Examen anulado en terna para Corte: "No hubo el celo y la diligencia" que se requerían, según Ejecutivo

Viernes 3 de marzo

El abogado Marco Aurelio González Maldonado iniciará las audiencias de este día y posteriormente lo harán Javier Dejesús Esquivel González, Édgar Adrián Urbieta Vera, Verónica Elvira Pereira Penayo y Segundo Ibarra Benítez.

Lunes 6 de marzo

Iniciará la segunda semana de exposiciones el abogado Cecilio Arnaldo Rivas Ayala, y continúa con Delio Antonio Vera Navarro, Miguel Francisco Duré Díaz, José Fernando Casañas Levi y José Agustín Fernández Rodríguez.

Martes 7 de marzo

Este día serán 6 los que expondrán en las audiencias y son: Pablo Bareiro Portillo, Alejandro Martín Avalos Valdez, José Ignacio González Macchi, Esteban Armando Kriskovich de Vargas, Gonzalo Esteban Sosa Nicoli y Linneo Augusto Ynsfrán Saldívar.

Miércoles 8 de marzo

El último día igualmente expondrán 6 postulantes: Mario Ygnacio Maidana Griffith, Óscar Juan Rodríguez Kennedy, Gustavo Abrahan Auadre Canela, Gustavo Enrique Santander Dans, Roque Arnaldo Orrego Orué y Juan Carlos Paredes Bordón.